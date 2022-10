28 Ottobre 2022

Future Motors è fornitore ufficiale in Europa dello Smart Motor System™, un rivoluzionario motore elettrico ideato e prodotto dalla società americana Turntide Technologies.

Nata nel 2014 come società attiva nel mondo della sostenibilità ambientale, Turntide è stata appoggiata da investitori illustri, tra cui Bill Gates e Jeff Bezos. Oggi conta 700 dipendenti ed è la prima azienda nel campo dell’efficientamento energetico ad essere entrata nel cosiddetto Club degli Unicorni, le società con valutazione di oltre un miliardo di dollari.

La missione dell’azienda è aiutare le organizzazioni a compiere un passo concreto verso i loro obiettivi “Net Zero”, sostituendo i motori elettrici degli impianti HVAC per creare luoghi salubri in cui vivere e lavorare, risparmiare energia e ridurre i costi aziendali, contribuendo allo stesso tempo a salvare il pianeta.

Lo Smart Motor System™ di Turntide è la soluzione per rendere più efficienti gli impianti di ventilazione, riducendone fino al 60% il consumo energetico, con un ritorno dell’investimento senza paragoni.

Future Motors, nata nel 2018 in UK, ha aperto nel 2021 filiali in Italia e Spagna, per distribuire le soluzioni Turntide e fornire assistenza tecnica.

