10 Marzo 2021

Alperia Bartucci SpA nasce a fine febbraio 2018 attraverso l’acquisizione del 60% da parte del Gruppo Alperia delle azioni di Bartucci SpA.

Bartucci SpA è attiva dal 2001 ed è una ESCo (Energy Service Company) certificata, leader nei settori del Carbon Management, dell’Efficienza Energetica, degli Energy Performance Contract e nella realizzazione di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Alperia Bartucci SpA mira alla continua innovazione con un team dedicato alla Ricerca & Sviluppo, il cui compito è ideare, progettare e realizzare soluzioni tecniche innovative da proporre sul mercato con nuovi business model.

Mettendo a disposizione l’esperienza acquisita in quasi 20 anni di sviluppo e progettazione di interventi di Efficienza Energetica e Riduzione delle Emissioni, Alperia Bartucci SpA offre supporto in tutte le fasi di realizzazione di un progetto: dall’individuazione dell’intervento alla definizione di un business plan, dalla scelta del fornitore della tecnologia all’implementazione del progetto, dal monitoraggio delle prestazioni energetiche alla valorizzazione dei dati energetici, dall’ottimizzazione dei processi e delle strutture fino all’efficienza comportamentale.

L’approccio alla Sostenibilità Ambientale di Alperia Bartucci SpA si chiama CLIMATE STRATEGY e si sviluppa in tre fasi:

accounting dei gas serra, analisi di scenario e degli impatti della carbon neutrality e individuazione di interventi per la riduzione delle emissioni definizione di una Strategia Climatica e di un Piano di Decarbonizzazione integrato con il piano di sviluppo industriale prevendo un Climate Board e un Carbon Budget pluriennale monitoraggio del Piano di Decarbonizzazione con eventuali misure correttive per garantire il raggiungimento dell’obiettivo fissato

Alperia SpA, la capogruppo, è il primo provider energetico dell’Alto Adige ed una delle realtà più dinamiche e rilevanti a livello nazionale nel settore della green energy.

La società opera come multiutility integrata ed è a capo di un Gruppo in espansione che copre a 360° tutto il comparto dei servizi energetici: dalla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili alla gestione della rete elettrica e dei sistemi di teleriscaldamento, dallo sviluppo innovativo di soluzioni tecnologiche per la messa a punto della banda ultralarga, alle più avanzate soluzioni per la mobilità elettrica, dalla progettazione e realizzazione di nuove centrali a fonte rinnovabile, fino all’efficientamento e l’IOT (Internet of Things) con progetti per le Smart City del futuro nel segno della digitalizzazione e della sicurezza ambientale.

