Al via la XV edizione del “Forum QualEnergia?”, che si terrà oggi e domani – 29 e 30 novembre – presso la Sala Verdi dell’Hotel Quirinale, in via Nazionale 7 a Roma.



L’appuntamento sarà occasione di confronto tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Due giorni di dibattito con amministratori pubblici, docenti universitari e imprenditori impegnati in incontri e faccia a faccia condotti da giornalisti specializzati.

Il convegno è trasmesso anche in diretta streaming (vedi box in basso) e si è aperto questa mattina con una panel discussion dal titolo “Gas e rinnovabili: dove va l’Europa?”. Sotto il programma completo della due giorni.

Lo streaming per la mattina di martedì 29:

Lo streaming per il pomeriggio di martedì 29:

PRIMA GIORNATA – MARTEDI’ 29 NOVEMBRE

Apertura dei lavori

Luca Biamonte Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione Editoriale Nuova Ecologia

09:15 – Saluti

Paolo Gentiloni Commissario Europeo per l’Economia

09:20 – Introduzione

Gianni Silvestrini Direttore Scientifico QualEnergia e Kyoto Club

09:30 I SESSIONE

GAS E RINNOVABILI: DOVE VA L’EUROPA?

Vannia Gava Viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica

Stefano Besseghini Presidente Arera

Stefano Ciafani Presidente Legambiente

Giacomo Donnini Responsabile Grandi Progetti e Sviluppo Internazionale Terna

Nicola Lanzetta Direttore Italia Gruppo Enel

CONDUCE Marco Frittella Giornalista Rai

11:00 – Presentazione dossier Legambiente

SUSSIDI E FONTI FOSSILI

Katiuscia Eroe Responsabile Energia Legambiente

11:10 II SESSIONE

RINNOVABILI ALLA VELOCITA’ DELLA LUCE – QUANTO GIRA L’EOLICO

*Michele Fina Commissione Ambiente Senato della Repubblica

Massimiliano Atelli Presidente Commissione VIA e VAS Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Giuseppe Argirò Amministratore Delegato CVA

Luca Bragoli Chief Regulatory & Public Affairs Officers Erg

Francesco Ferrante Vice Presidente Kyoto Club

Paolo Raia Country Chair RWE Renewables Italy

Simone Togni Presidente ANEV

Riccardo Toto Direttore Generale Renexia

Giorgio Zampetti Direttore Generale Legambiente

CONDUCE Marco Frittella Giornalista Rai

12:30 III SESSIONE

RINNOVABILI ALLA VELOCITA’ DELLA LUCE – FOTO&AGRIVOLTAICO

*Francesco Battistoni Vice Presidente Commissione Ambiente Camera dei Deputati

Iames Chiarello Product Manager Chint

Livio De Santoli Presidente Coordinamento FREE

Angelo Gentili Responsabile Nazionale Agricoltura Legambiente

Giancarlo Ghidesi Chief Operating Officer REM Tec

Pietro Pacchione Head of Project Development and Asset Management Tages Capital SGR

Roberto Pasqua South & East EU Executive Director EDP Renewables

Ettore Prandini Presidente Coldiretti

Ermete Realacci Presidente Symbola

CONDUCE Marco Frittella Giornalista Rai

13:45 Pausa dei lavori

14:30 IV SESSIONE

RINNOVABILI ALLA VELOCITA’ DELLA LUCE – COMUNITÀ ENERGETICHE ED EFFICIENTAMENTO, SISTEMI DI ACCUMULO E DIGITALIZZAZIONE

Patty L’Abbate Vice Presidente Commissione Ambiente Camera dei Deputati

*Gianni Rosa Vice Presidente Commissione Ambiente Senato della Repubblica

Gianluca Bellavigna Ceo e Owner Gruppo Maestrale

Marco Cittadini Global Head Falck Renewables – Next Solutions

Francesca De Falco Responsabile Energia, Efficientamento, Green Economy e Bioeconomia Regione Campania

Paola Erminia Girardi Amministratrice Girardi Energia

Mariateresa Imparato Segreteria Nazionale Legambiente

Matteo Mazzotta Ceo Green Energy Storage

Edmondo Piccaglia Responsabile Sviluppo Mercato Commercial & Industrial Senec

Letizia Germana Pittiglio Market & Sales Analyst Cleanwatts

Andrea Zaghi Direttore Generale Elettricità Futura

CONDUCE Francesco Loiacono Direttore Nuova Ecologia

16:00 V SESSIONE

ECONOMIA E CIRCOLARITÀ: LA LEVA CHE FA BENE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Silvia Fregolent Commissione Ambiente Senato della Repubblica

Erica Mazzetti Commissione Ambiente Camera dei Deputati

Enrico Ambrogio Presidente Consorzio EcoTyre

Alessandro Battaglino Direttore Generale Assa

Tommaso Campanile Presidente Conoe

Ilaria Catastini Communication Manager NextChem

Ennio Fano Presidente Renoils

Massimo Medugno Direttore Generale Assocarta

Domenico Rinaldini Presidente Ricrea

Giorgio Zampetti Direttore Generale Legambiente

CONDUCE Giulia Assogna Giornalista Nuova Ecologia

17:30 Chiusura dei lavori

* * * * * *

SECONDA GIORNATA – MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE

10:00 VI SESSIONE

Ricerca Ipsos – Legambiente – Nuova Ecologia – Kyoto Club

GLI ITALIANI E L’ENERGIA

Andrea Alemanno Responsabile Ricerche Sostenibilità IPSOS

Luca Biamonte Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione Editoriale Nuova Ecologia

10:15 VII SESSIONE

RIGENERAZIONE URBANA ED EDILIZIA SOSTENIBILE

Massimo Milani Segretario Commissione Ambiente Camera dei Deputati

Alessandra Todde Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati

Riccardo Bani Amministratore Delegato Veos

Mimmo Fontana Segreteria Nazionale Legambiente

Cecilia Hugony Amministratore Delegato Teicos Group

Marco Mari Presidente Green Building Council

Paolo Migliavacca Business Director Rockwool Italia

Edoardo Zanchini Direttore Ufficio Clima Comune di Roma

CONDUCE Francesco Ferrante Vice Presidente Kyoto Club

11:30 VIII SESSSIONE

BIOMETANO: TRA ECONOMIA CIRCOLARE E SPINTA ALL’AGROECOLOGIA

Chiara Braga Commissione Ambiente Camera dei Deputati

Luca Squeri Segretario Commissione Attività produttive Camera dei Deputati

Massimo Centemero Direttore Generale Consorzio Italiano Compostatori

Alessio Ciacci Amministratore Unico Cermec

Annalisa Corrado Responsabile New Business Developement AzzeroCO2

Piero Gattoni Presidente Consorzio Italiano Biogas

Sara Lazzari Direttore Operativo L&L

Andrea Minutolo Responsabile Scientifico Legambiente

Vincenzo Pace Direttore Sviluppo Business e R&D Asja Ambiente Italia

CONDUCE Giulia Assogna Giornalista Nuova Ecologia

13:00 Presentazione libro

“CHE COSA È L’ENERGIA RINNOVABILE OGGI”

Gianni Silvestrini Direttore Scientifico QualEnergia e Kyoto Club

Elly Schlein Commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati

13:15 Pausa dei lavori

14:00 IX SESSIONE

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: ELETTRICA, PUBBLICA E A 2 RUOTE

*Chiara Appendino Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati

Luigi Anniballi Responsabile Laboratorio Prototipi Pomos

Iames Chiarello Product Manager Chint

Anna Donati Presidente Roma Servizi per la Mobilità

Giancarlo Morandi Presidente Onorario Cobat

Francesco Naso Segretario Generale Motus-E

Luigi Antonio Poggi Head of ecosystem eMobility Management Enel X Way

Andrea Poggio Responsabile Nazionale Mobilità Sostenibile Legambiente

CONDUCE Francesco Loiacono Direttore Nuova Ecologia

15:15 X SESSIONE

LA DECARBONIZZAZIONE NELLA REFRIGERAZIONE E NEL SETTORE DEL RISCALDAMENTO.

AMBIZIONI E SOSTENIBILITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO FGAS

*Ilaria Fontana Commissione Ambiente Camera dei Deputati

Emma Pavanelli Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati

Federica Fricano Dirigente Affari Europei Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Biagio Lamanna Knowledge Center Manager Carel Industries

Marco Mancini Ufficio Scientifico Legambiente

Francesco Mastrapasqua Presidente Assocold

Ferdinando Pozzani Amministratore Delegato Teon

Davide Sabbadin Senior Climate and Circular Economy Policy Officer European Environmental Bureau

CONDUCE Sergio Ferraris Direttore QualEnergia

16:45 Chiusura dei lavori

* è stato invitato

