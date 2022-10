È scaricabile gratuitamente il nuovo aggiornamento di Winshelter, un software gratuito realizzato da ENEA in collaborazione con la Stazione Sperimentale del Vetro nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero della Transizione Ecologica per la Ricerca di Sistema Elettrico.

WINSHELTER (WINdows and SHading Energy Lighting and Thermal Evaluation Routine) serve per calcolare le proprietà termiche, solari, luminose ed energetiche dei serramenti e dei sistemi di schermatura solare.

La nuova versione aggiorna la precedente del luglio 2015, adeguando il software con le nuove edizioni delle norme tecniche di riferimento e introduce diverse novità rispetto alla versione precedente:

Il modulo delle prestazioni solari e luminose del sistema trasparente è adesso articolato in due moduli uno dedicato a vetrate accoppiate a schermature solari e uno dedicato a vetrate semplici, che consente anche la gestione dei coating della lastra vetrata.

I database dei prodotti di riferimento per vetri, schermature solari e infissi sono stati aggiornati in collaborazione con le Associazioni di Categoria (Assotende, Assovetro, EdilegnoArredo, SiPVC, UNICMI).

È stata sviluppata un’interfaccia ad hoc per la creazione di nuovi sistemi a partire dai dati spettrali, che accompagna l’utente alla creazione del nuovo file attraverso l’inserimento progressivo e guidato di tutti i dati necessari.

È possibile eseguire la colorimetria di sistemi trasparenti semplici e complessi, nel caso siano inseriti i dati spettrali di tutti gli elementi del sistema.

È ora possibile eseguire un calcolo semplificato di vetrate fotovoltaiche.

Le nuove funzionalità vanno incontro alle sempre maggiori esigenze degli operatori nel settore edilizio, e del settore involucro trasparente, in particolare progettisti, consulenti, mondo industriale e altri operatori del settore.

L’interfaccia intuitiva di Winshelter ne consente l’utilizzo anche a fini didattici.

Maggiori dettagli sul sito www.winshelter.enea.it, dal quale è possibile scaricare gratuitamente il software.

