Giovedì 24 giugno 2021, alle ore 15, si terrà il webinar gratuito “Superbonus 110%: la soluzione sonnen per la casa a indipendenza energetica”.

Nel corso del webinar verrà presentata la soluzione sonnen per il Superbonus 110%: un pacchetto completo chiavi in mano che include la sostituzione del sistema di riscaldamento con una pompa di calore, l’installazione di un impianto fotovoltaico, il sistema di accumulo sonnenBatterie e la wallbox per la ricarica di auto elettriche.

L’agenda:

Presentazione sonnen

Quali benefici offre il Superbonus 110% per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo?

Fotovoltaico, sistema di accumulo e pompa di calore: come abbattere non solo i costi elettrici ma anche quelli di riscaldamento

Mobilità elettrica e FV con accumulo

La soluzione sonnen per la casa a indipendenza energetica

A cura di: Fabio Ottavi – National Sales Manager di sonnen Italia

Per informazioni scrivi a: webinar@qualenergia.it

