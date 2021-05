Martedì 15 giugno 2021, dalle ore 18, si terrà il webinar gratuito “Soluzioni per la casa senza gas: le pompe di calore elettriche“.

Con l’ingegner Samuele Trento (nella foto) uno sguardo introduttivo sulla scelta di elettrificare i consumi dell’abitazione e staccarsi da gas, gpl o gasolio.

La pompa di calore per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria: quando conviene installarla, quanto consumerà e qualche mito da sfatare.

Nel corso del webinar, della durata di circa 45 minuti, si parlerà di:

Cos’è la pompa di calore elettrica

Quando è consigliabile installarla?

Con quale sistema di distribuzione del calore si può prevedere? Sfatiamo qualche falso mito

Quali consumi elettrici e risparmio?

Gli incentivi a disposizione per tagliare la spesa iniziale

Cosa deve assolutamente sapere il potenziale utente difronte ad un’eventuale offerta?

Il webinar sarà un’introduzione alla rubrica di QualEnergia.it “Soluzioni per la casa senza gas” che terremo anche con l’ing. Samuele Trento per affronteare gli aspetti tecnologici, impiantistici ed economici della scelta di optare per la pompa di calore elettrica.

Altri esperti ci aiuteranno nei prossimi mesi ad illustrare altre tecnologie (solare termico, biomasse, fotovoltaico, ecc.) che oggi ci consentono di non utilizzare più fonti fossili per abitazioni mono-bifamiliari, piccoli condomini, agriturismi, eccetera.

Vuoi anticipare una domanda all’ing. Samuele Trento? Scrivi a: webinar@qualenergia.it

Potrebbe interessarti anche: