In un mercato caratterizzato dal continuo aumento del costo dell’energia, scegliere soluzioni che permettono di produrre l’energia in modo pulito e indipendente e di usarla in maniera intelligente diventa una risposta più che mai vincente.

Il webinar illustrerà i vantaggi offerti dall’installazione di un impianto fotovoltaico abbinato a un sistema di accumulo intelligente sonnenBatterie e proporrà nuove opportunità per i professionisti del settore energetico.

Il webinar si svolgerà giovedì 13 ottobre (dalle ore 15 alle 16).

Relatore:

Fabio Ottavi, National Sales Manager BTOB

Per informazioni: webinar@qualenergia.it

