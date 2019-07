La diretta streaming è prevista per il 19 luglio alle ore 15. La partecipazione è gratuita.

Il 19 luglio alle ore 15 SolarEdge organizza, in collaborazione con QualEnergia.it, un webinar dedicato all‘installazione e configurazione del suo primo inverter monofase con caricabatterie per veicoli elettrici.

L’appuntamento è rivolto agli installatori che operano nel settore italiano del fotovoltaico.

La partecipazione è gratuita e ai professionisti presenti nella sala virtuale del webinar verranno fornite le slide utilizzate dal relatore.

È necessario registrarsi entro le ore 12 del 18 luglio 2019.



Il relatore sarà: Alessandro Canova, Technical Marketing Manager, SolarEdge



Programma:

L’inverter con caricabatterie per veicoli elettrici di SolarEdge

Benefici e logica di funzionamento

Installazione dell’inverter

Installazione ed attivazione del cavo caricabatterie

Modalità di ricarica del veicolo elettrico.

(massimo 100 posti disponibili)

Potrebbe interessarti anche: