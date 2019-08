La diretta streaming è prevista per il 18 settembre alle ore 15. La partecipazione è gratuita.

Per il 18 settembre alle 15, Viessmann organizza, in collaborazione con QualEnergia.it, un webinar dedicato alla colonnina di ricarica EVE, versione mini, per veicoli elettrici.

L’appuntamento è rivolto agli installatori.

La partecipazione è gratuita e ai professionisti presenti nella sala virtuale del webinar verranno fornite le slide utilizzate dal relatore.

È necessario registrarsi entro le ore 12 del 17 settembre 2019.



Relatore: Giacomo Givotti, Tecnico commerciale, Viessmann



Programma:

caratteristiche tecniche della colonnina di ricarica EVE MINI

commissioning

trouble shooting ad analisi errori

componenti accessorie

monitoraggio carichi

software di visualizzazione

sviluppi futuri

Durata: 60 min

