Martedì 22 giugno alle ore 14 si terrà un webinar gratuito dal titolo “Il mercato delle rinnovabili in Asia: opportunità per le imprese”.

Durante l’incontro, della durata di 45-50 minuti, Joseph Jacobelli – Managing Partner and Founder Asia Clean Tech Energy Investments – analizzerà il mercato energetico asiatico.

L’Asia ospita il 60% della popolazione mondiale e genera la quota maggiore di Pil globale, rappresentando il 50% dei consumi mondiali di elettricità.

Il continente è l’area in cui maggiore è la sfida della decarbonizzazione: è già in corso un’adozione di massa delle tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale, per rendere più flessibili ed efficienti la generazione e la distribuzione elettrica da fotovoltaico, eolico e dalle altre rinnovabili.

Tutta l’area avrà bisogno di massicce forniture di nuova energia entro il 2050: da 3 a 5 volte quella consumata attualmente. Cambiamenti che creeranno nuove opportunità di business e di investimento per le aziende di tutti i paesi.

Questo è il primo di due webinar di QualEnergia.it sul tema. Il primo webinar sarà introduttivo e cercherà di illustrare un quadro facilmente leggibile anche da parte di chi non conosce da vicino il settore delle energie rinnovabili dell’Asia.

Un successivo webinar (data da definire) fornirà agli operatori alcuni suggerimenti su come muoversi per entrare efficacemente nel mercato asiatico o, nel caso già ci siano, di rafforzarne la loro presenza.

Argomenti del webinar del 22 giugno:

Contesto e dati

Differenze tra Asia e UE-resto del mondo

Aspetti regolatori, commerciali, di mercato, liberalizzazioni, integrazione mercati: Opportunità 1 – La domanda è in crescita. Come si sta organizzando l’offerta? Opportunità 2 – Liberalizzazione dei mercati, nuovi operatori e modelli di business.

Domande dei partecipanti al webinar

