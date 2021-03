La divisione Solar di LG Electronics organizza un webinar gratuito per presentare in anteprima per il mercato italiano, la nuova generazione di moduli fotovoltaici LG serie NeON H e NeON R.

L’appuntamento online, riservato ai professionisti del settore fotovoltaico, avrà luogo il 26 marzo, dalle ore 15 alle 16.

I nuovi moduli impiegheranno celle formato Wafer M6 che consente una maggiore area di cattura della luce e un aumento della potenza di picco su ciascun modello.

Le nuove soluzioni fotovoltaiche manterranno la tecnologia N-Type ad altissime prestazioni, marchio di fabbrica di LG, che garantisce che la resa del modulo a distanza di 25 anni mantenga un valore del 90% rispetto a quello iniziale.

I nuovi moduli saranno disponibili per il mercato italiano a partire da maggio 2021.

I moduli LG offrono 25 anni di garanzia sul prodotto e 25 anni di garanzia lineare sulle prestazioni, garantendo il mantenimento al 25° anno superiore al 90% della potenza originaria del modulo.

“L’introduzione di questa nuova gamma di prodotti porterà con sé un aumento delle classi di potenza di ciascun modello della nostra serie di 20 Wp circa e rappresenta la conferma del nostro costante impegno ad offrire tecnologie fotovoltaiche innovative e ad alte prestazioni”, ha dichiarato Luca Farfanelli, Solar Key Account di LG Electronics Italia.

Per partecipare al webinar: ISCRIZIONE

