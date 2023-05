Come ottimizzazione il proprio asset fotovoltaico, grazie a un monitoraggio dettagliato e con il supporto di servizi cloud?

Per rispondere a queste domande, meteocontrol, azienda che realizza sistemi di monitoraggio e soluzioni per la gestione dei dati, organizza insieme a QualEnergia.it un webinar gratuito dal titolo “Ottimizzare gli asset fotovoltaici: sfruttare i servizi cloud e la normativa CEI-016 per il successo“, che verrà trasmesso in diretta martedì 6 giugno alle ore 15.

L’appuntamento sarà l’occasione per analizzare anche la normativa CEI-016 per la regolazione e controllo della potenza degli impianti fotovoltaici e per esaminare nel dettaglio l’attuale contesto normativo soprattutto per gli impianti C&I e utility scale, sia esistenti che di nuova realizzazione.

Le soluzioni digitali e cloud da abbinare al proprio impianto fotovoltaico sono un utile supporto per gestire l’autoconsumo, l’immissione in rete a zero e la regolazione della potenza, con un continuo scambio di informazioni e dati tra gli attori coinvolti.

Queste soluzioni possono inoltre rendere più fluido il complesso scambio di informazioni tra DSO (Distributore di rete) e TSO (Operatore di rete).

Contenuti del webinar

Il webinar avrà una durata complessiva di circa un’ora e sarà così articolato:

Breve presentazione di meteocontrol

Ottimizzazione dell’asset fotovoltaico

CEI 0-16: CCI e come conformarsi alla normativa vigente

Come automatizzare i processi: VCOM cloud

Domande dei partecipanti e risposte dei relatori

I relatori

Giorgio Inforzato – Sales Manager, meteocontrol

Andrea Pirri – Account Manager, meteocontrol

Alessandro Spagnoletta – Design & Commissioning Manager, meteocontrol

Potrebbe interessarti anche: