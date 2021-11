La wallbox ENECTOR è la prima stazione di ricarica a muro AC sviluppata da Kostal.

Ha avuto la sua anteprima mondiale a Intersolar 2021 ed è stata premiata con la “Special Mention” del German Design Award quest’anno per il linguaggio di design innovativo, chiaro e dinamico.

Maneggevolezza in un design multifunzionale

In linea con il classico principio di design “forma e funzione”, il robusto involucro con le sue linee dinamiche soddisfa contemporaneamente svariati requisiti: da un lato serve per raccogliere il cavo di ricarica lungo 7,5 metri con connettore di ricarica di tipo 2, compreso nella fornitura; dall’altro, il display centrale a led sulla parte anteriore dell’involucro indica chiaramente la modalità di carica e riporta tutti i messaggi di stato importanti.

Grazie alle sue dimensioni compatte e all’involucro protetto, la wallbox Kostal può essere installata in modo sicuro e poco ingombrante sia all’interno che all’esterno.

“Il principio guida per la progettazione della wallbox è stato il collaudato linguaggio di design dell’inverter Plenticore plus. La wallbox ENECTOR fa quindi parte della famiglia di design Kostal e ancora una volta convince per la fusione di una tecnologia innovativa con i massimi standard di design”, afferma Kevin Klöcker, product designer di GenerationDesign di Wuppertal. “La forma dinamica e le evidenti alette di raffreddamento sul retro creano un design accattivante, rimandando all’uso nella mobilità elettrica”.

Informazioni sulla wallbox ENECTOR

La wallbox viene consegnata cablata ed è subito pronta all’uso grazie al semplice principio “Plug & Charge”, oltre ad essere compatibile con una vasta gamma di veicoli elettrici e modelli ibridi.

Può caricare in modo rapido e sicuro i veicoli elettrici e ibridi compatibili con tutte le fonti di alimentazione disponibili. La wallbox offre una potenza di carica monofase fino a 3,7 kW e una potenza di carica trifase fino a 11 kW.

Abbinata al Kostal Smart Energy Meter e alla Kostal Solar App, la wallbox ENECTOR esprime appieno il proprio potenziale.

Con il codice di attivazione, l’utente ha accesso a varie modalità di ricarica. Oltre alla Solar Pure Mode (ricarica solare pura), la wallbox dispone anche della Solar Plus Mode (ricarica assistita dal sole).

La wallbox può inoltre essere controllata in tempo reale tramite la Kostal Solar App, che ha vinto il RED Dot Award nel 2019, premiata, tra le altre cose, per il monitoraggio innovativo e il funzionamento intuitivo.

Cos’è il German Design Award

Il German Design Award viene assegnato dal 2011 a produttori e designer tedeschi e internazionali per progetti e prodotti innovativi. I suoi prestigiosi riconoscimenti sono suddivisi in tre categorie principali: design della comunicazione, design del prodotto e architettura.

La giuria del premio è il Rat Für Formgebung, una fondazione senza scopo di lucro e autorità tedesca per i marchi e il design, istituita come fondazione nel 1953 su iniziativa del parlamento tedesco. Oggi è uno dei principali centri di eccellenza del mondo nel settore del design.

La wallbox è ordinabile da gennaio 2022. Le consegne inizieranno alla fine del primo trimestre del 2022.

Per informazioni: Installatori certificati Kostal

Potrebbe interessarti anche: