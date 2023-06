Dal primo giugno è disponibile il libro di Samuele Trento dal titolo “Vivere senza gas” (editore Ecloud Italia), una guida per risparmiare sui costi energetici e ridurre le emissioni inquinanti delle nostre abitazioni grazie all’installazione delle pompe di calore elettriche.

L’autore è Samuele Trento, ingegnere ed uno dei più famosi divulgatori in Italia sul tema delle pompe di calore e del riscaldamento sostenibile. Con QualEnergia.it ha curato una rubrica di video sulla tecnologia, rubrica che avrà sicuramente un seguito nei prossimi mesi, visto che c’è un notevole interesse e che tutti gli analisti prevedono che questo mercato potrà almeno quadruplicare entro il 2030.

Con la prefazione di Luca Mercalli, il volume (234 pp.) è disponibile in formato cartaceo con copertina flessibile e in formato Ebook Kindle.

L’autore ha voluto suddividere il libro in tre parti.

Parte 1 – Perché è necessario vivere in case 100% elettriche

Si inizia con le sfide economiche e ambientali, e con le azioni che possono essere intraprese. Una di queste è uscire dal gas, che l’Italia importa quasi totalmente, costringendo il nostro paese ad una forma di sudditanza dall’estero e a sopportare costi molto elevati per il riscaldamento delle abitazioni che oggi lo utilizzano massicciamente.

Una fonte fossile che ha inoltre un impatto importante sul cambiamento climatico che proprio in questi ultimi tempi sta mostrando i suoi tragici effetti anche nel nostro Paese.

Samuele Trento in questa prima parte del volume analizza dunque la situazione attuale e le proiezioni sul futuro, tracciando un quadro dell’emergenza energetica e climatica con cui tutti abbiamo a che fare.

Nella tecnologia della pompa di calore e nella sua adozione di massa in Italia ed Europa individua così una strada efficace e dall’impatto concreto per ridurre le spese delle famiglie e dell’intera nazione.

Parte 2 – Componenti e funzionamento della pompa di calore

Obiettivo della seconda parte è spiegare con un linguaggio semplice i componenti della pompa di calore elettrica e il loro scopo; un modo per comprendere i benefici della tecnologia.

Samuele Trento illustra tutti gli aspetti principali di questa forma di riscaldamento e le differenze con le caldaie a combustibile.

Il libro risponde a molti interrogativi che in questi anni sono stati posti dai potenziali utenti: quali sono i requisiti necessari nella casa? Quali i limiti e i vantaggi concreti? Quando conviene adottarla e quando invece non conviene? Come possiamo ottenere il massimo beneficio dai vari tipi di pompe di calore?

Trento smonta poi alcune false credenze che frenano ancora la diffusione di questa tecnologia. E lo fa con abbondanza di prove, di dati e testimonianze di famiglie felici della loro transizione, oltre che dei risparmi conseguiti, dimostrando anche ai più scettici che siamo all’inizio di una nuova era: quella del riscaldamento sostenibile.

Parte 3 – Come si vive in una casa con pompa di calore

Nella terza parte del libro si sottolinea come una nuova tecnologia porta con sé anche nuovi bisogni e nuove abitudini, ma anche potenziali problemi di “adattamento”.

Con uno sguardo oggettivo, Samuele Trento spiega come cambia la routine quotidiana di chi vive in una casa 100% elettrica: dagli altri impianti di cui necessita una casa senza gas (ad esempio il fotovoltaico), a come risolvere i malfunzionamenti più comuni, come abbattere l’assorbimento elettrico dell’abitazione e ottimizzare le spese energetiche durante tutto l’anno.

Il lettore viene preso per mano e messo davanti anche alle tipiche paure di chi è incerto per un passaggio tecnologico che, per molti, può essere un grande salto, smontandole una ad una.

Il lettore viene lasciato così davanti a un bivio: visto che possiamo riscaldarci in modo più conveniente vogliamo davvero continuare a bruciare combustibili fossili nelle nostre case, avvelenando l’aria e il futuro del nostro pianeta?

Vivere senza gas, di Samuele Trento

