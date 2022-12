Il Comune di Genova concederà fino a 9mila euro di contributi per l’acquisto di veicoli nuovi a basso impatto ambientale, a fronte della rottamazione dei mezzi più inquinanti già bloccati da precedenti ordinanze di limitazioni del traffico e da quella di prossima emissione.

Il bando è rivolto ai cittadini – residenti nel comune di Genova da almeno 3 mesi dalla data di presentazione della domanda – micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi con partita Iva (residenti nel Comune) ed enti del terzo settore con sede legale e operativa a Genova.

Possono accedere anche i tassisti con licenza rilasciata dal Comune di Genova e le imprese di noleggio con conducente, con sede e unità legale a Genova.

Le risorse complessive, di oltre 18 milioni di euro, saranno distribuite su tre annualità (3,1 milioni nel 2022, 6.137.500 per il 2023 e 8.925.000 per il 2024) e con procedura a sportello.

Nello specifico il bando, che sarà aperto nei prossimi giorni, prevede contributi per la sostituzione di autoveicoli privati (categoria M1), commerciali (categoria N1), per il servizio taxi e NCC (M1) e di ciclomotori e motoveicoli (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) oltre che contributi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita.

Per i privati, l’importo massimo concedibile è:

9mila euro per auto elettriche e a idrogeno

per e a 6mila euro per ibrido euro 6D-temp o successivo

per euro 6D-temp o successivo 5mila euro per metano, gpl, benzina-metano, benzina-gpl euro 6D-temp o successivo

per metano, gpl, benzina-metano, benzina-gpl euro 6D-temp o successivo 4mila euro per benzina euro 6D-temp o successivo e diesel euro euro 6D-temp o successivo

per benzina euro 6D-temp o successivo e diesel euro euro 6D-temp o successivo 800 euro per l’acquisto di e-bike, moto e scooter elettrici e ibridi

Invece, per le imprese, partite Iva ed enti del terzo settore, il contributo, a fondo perduto, è concesso per l’acquisto fino a 5 veicoli:

9mila euro per auto e mezzi commerciali (fino a 1,3 tonnellate) elettrici e a idrogeno

euro per e (fino a 1,3 tonnellate) e a 6mila euro per auto ibride e mezzi commerciali (fino a 1,3 t) ibridi, metano e benzina-metano

euro per e (fino a 1,3 t) metano e benzina-metano 5mila euro per auto a metano, benzina-metano e gpl, benzina-gpl e mezzi commerciali (fino a 1,3 t) benzina-gpl

euro per auto a metano, benzina-metano e gpl, benzina-gpl e mezzi commerciali (fino a 1,3 t) benzina-gpl 4mila euro per auto e mezzi commerciali (fino a 1,3 t) benzina e gasolio euro 6D-temp o successivo

euro per auto e mezzi commerciali (fino a 1,3 t) benzina e gasolio euro 6D-temp o successivo 800 euro per ciclomotori e motoveicoli ibridi ed elettrici e per cargo-bike a pedalata assistita o trazione elettrica.

Non sono ammessi al contributo gli acquisti di hoverboard, segway, mono wheel, monopattini elettrici e similari. Il bando è retroattivo di 6 mesi e cioè valgono gli acquisti già fatti a partire dal 1 giugno 2022 di mezzi con le caratteristiche già elencate. Questo contributo è cumulabile con i contributi statali.

La domanda per accedere al bando dovrà essere presentata accedendo con SPID all’applicativo web che sarà disponibile sul sito: smart.comune.genova.it/ecoincentivi2022 (ancora non attivo).



Tra la documentazione da caricare: la copia di acquisto del mezzo con data posteriore al 1° giugno 2022 e la copia del certificato di rottamazione del precedente veicolo. Il beneficiario è tenuto a detenere il mezzo acquistato per un periodo minimo di 3 anni.

L’assessore all’Ambiente e Mobilità sostenibile del Comune di Genova, Matteo Campora, ha spiegato che questa misura si inserisce in un piano più ampio della Città di Genova, che spinge verso l’elettrificazione e un trasporto pubblico locale gratuito. Inoltre, dal prossimo anno scatteranno nuove limitazioni alla circolazione.

Le agevolazioni saranno rilasciate fino a esaurimento dei fondi. Il bando è di prossima uscita.

Per informazioni: Comune di Genova

