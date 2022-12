Per la procedura di approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento fornite dalle Uvam, con validità per il mese di dicembre 2022, Terna ha assegnato complessivamente 159,6 MW per i prodotti pomeridiano, serale 1 e serale 2. È poco più della metà dei 300 MW a disposizione.

Nel dettaglio, per l’area A del prodotto serale 1 sono stati assegnati 80,9 MW con un prezzo medio ponderato pari a 29.589,3 €/MW/anno. La maggior parte della potenza (oltre due terzi del totale) è andata a Edelweiss Energia.

Per l’area B dello stesso prodotto sono stati assegnati 18,7 MW con un prezzo medio di 23.252,8 €/MW/anno. In questo caso, guida la classifica Engie Italia (8,5 MW).

Per il prodotto pomeridiano nell’area di assegnazione A sono stati assegnati 48 MW con un prezzo medio ponderato di 9.210,7 €/MW/anno.

Infine, per il prodotto pomeridiano nell’area di assegnazione B, sono stati assegnati 12 MW a un prezzo medio di 14.193,7 €/MW/anno.

Per il prodotto serale 2 non sono state presentate offerte.

