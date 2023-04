Il piano della Casa Bianca per favorire nuovi investimenti nelle energie rinnovabili sta dando i suoi frutti.

Si parla di oltre 150 miliardi di $ di investimenti annunciati negli Usa nelle tecnologie pulite, da quando, lo scorso agosto 2022, è stato varato l’Inflation Reduction Act (IRA), che prevede 369 miliardi di dollari di aiuti e sostegni a eolico, fotovoltaico, batterie e altri settori della green economy.

Il dato è stato diffuso in un breve report da American Clean Power, l’associazione americana che riunisce le aziende delle fonti rinnovabili.

Questi 150 miliardi sono più di quanto si è investito nelle energie pulite negli Stati Uniti in cinque anni, dal 2017 al 2021.

Dallo scorso agosto, sono stati annunciati progetti per 46 nuovi impianti produttivi (o potenziamenti di fabbriche esistenti), di cui ben 26 per il fotovoltaico, 10 per le batterie di accumulo energetico e 10 per l’eolico, con due stabilimenti dedicati al settore offshore.

Tra le tante iniziative del fotovoltaico, c’è anche il progetto di Enel per una fabbrica di moduli e celle FV con una capacità fino a 6 GW/anno e un investimento superiore a 1 miliardo di dollari, prevista per il 2024. Il nuovo stabilimento darebbe lavoro a circa 1.500 persone.

Nel complesso, evidenzia il documento dell’associazione statunitense, i nuovi stabilimenti potrebbero creare oltre 18.000 posti di lavoro aggiuntivi e avrebbero una capacità produttiva di circa 96.000 MW.

I nuovi incentivi dell’IRA, soprattutto i crediti d’imposta “offrono alle aziende significative opportunità di investire in nuovi progetti e impianti di produzione eolici, solari e di stoccaggio su larga scala, trasferendo al contempo i risparmi ai consumatori americani”.

Ricordiamo che anche alcune case automobilistiche europee stanno pianificando di investire maggiormente negli States, in primis Volkswagen, grazie ai sostegni previsti dall’IRA per la fabbricazione domestica di batterie al litio e altri componenti.

