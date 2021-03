Con l’obiettivo di colmare il divario di genere nell’ecosistema dell’innovazione dell’UE, attualmente a larga predominanza maschile, l’UE lancia un nuovo programma di sostegno per le donne “Women TechEU“, indirizzato alle donne imprenditrici di start-up in Europa, nel campo della deep tech, tra cui: energia, ambiente, ICT, ingegneria e tecnologia, costruzione e infrastrutture e mobilità.

Grazie a questa iniziativa, finanziata nell’ambito del programma European Innovation Ecosystems (EIC) di Horizon Europe, si offrirà sostegno a 50 start-up europee guidate da donne, attraverso attività di coaching, tutoraggio e finanziamenti.

Per tale motivo, l’UE sta ricercando dei tutor attraverso la Open Call – EIC Women Leadership Programme: call for mentors (link per candidarsi in fondo all’articolo).

I tutor selezionati offriranno coaching e tutoraggio alle donne imprenditrici nei settori sopra citati che saranno ammesse a programma, con il fine di migliorare la loro attività nell’ambito del programma Women TechEU.

I candidati ammissibili al ruolo di tutor, sono donne e uomini, imprenditori, investitori, innovatori o senior manager che intendono appoggiare il ruolo delle donne nell’innovazione e nella tecnologia.

Inoltre, i candidati, dovranno essere esperti in uno o più settori specifici della deep tech richiesti dalla call, tra cui, appunto, energia, ambiente, ICT, ingegneria e tecnologia, costruzione e infrastrutture e mobilità.

Il calendario delle attività dell’EIC Women Leadership Programme: call for mentors, indica che tra l’8 aprile e il 7 maggio 2021 si valuteranno le candidature effettuate e a settembre 2021 cominceranno le attività del Programma Women Leadership Activities (qui per approfondimenti).

La Commissione Europea, nel suo comunicato, ha dichiarato che il progetto pilota di Women TechEU sarà lanciato in occasione delle Giornate Europee della Ricerca e dell’Innovazione, il 23 e 24 giugno 2021,

Potrebbe interessarti anche: