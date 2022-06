Chi può utilizzare il Superbonus? Quali edifici sono interessati dalla maxi detrazione del 110% in edilizia e per che tipo di interventi? Quali sono le spese ammesse alla maxi agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio?

A fornire tutti i chiarimenti è la nuova circolare n. 23/E delle Entrate che presenta un quadro riassuntivo su diversi aspetti, compresi quelli relativi alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, con i relativi adempimenti previsti.

Non sono però trattate le novità in materia di sconto/cessione introdotte, da ultimo, dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto Aiuti), in corso di conversione, oggetto di primi chiarimenti con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E cui si rinvia.

Le Entrate hanno anche appena pubblicato la guida aggiornata sul Superbonus che contiene, in particolare, le novità normative sulla disciplina della cessione dei crediti.

Particolarmente utile è la seguente tabella che riassume le scadenze del Superbonus per le diverse categorie di beneficiari:

