Una nuova e chiara Guida agli incentivi per gli impianti a biomassa che fornisce un quadro a tutti gli schemi incentivanti per nuovi impianti e sostituzioni

L’ha realizzata Aiel per aiutare cittadini e imprese e pubbliche amministrazioni a orientarsi nel panorama italiano degli incentivi biomasse, spesso complesso.

L’Associazione Italiana Energia agroforestali spiega che l’installazione di stufe e caldaie a legna, pellet o cippato moderne ed efficienti, hanno minori consumi ed emissioni da 4 a 8 volte inferiori rispetto alle tecnologie più datate.

La guida riepiloga tutti gli incentivi oggi disponibili a livello nazionale e regionale: dal Conto Termico, che offre un contributo fino al 65% delle spese sostenute per l’intervento di sostituzione, ai bandi regionali ad esso abbinati proposti dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che offrono un importante sostegno aggiuntivo al Conto termico, rafforzandolo attraverso un contributo aggiuntivo.

Nel caso di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, l’incentivo può arrivare a coprire fino al 100% dell’intervento per gli impianti più performanti.

Con la Guida Aiel si potranno conoscere tempi e modalità di erogazione degli incentivi, caratteristiche tecniche richieste, procedure da seguire e documenti necessari, rendendo anche più semplice per gli interessati scegliere gli incentivi biomasse più adatti alle proprie esigenze.

Come detto, le possibilità, sono diverse: oltre al Conto termico esistono incentivi come l’Ecobonus, che prevede una detrazione fiscale Irpef o Ires per privati e imprese nel caso di sostituzione e nuova installazione (50%) o di riqualificazione globale degli edifici (65%), o il Bonus casa per condomini e privati che offre una detrazione al 50% delle spese totali sostenute per l’installazione di generatori di calore a biomassa anche in assenza di opere edilizie.

Altra opzione, in questo caso rivolta ad aziende e pubbliche amministrazioni, sono i certificati bianchi: titoli di efficienza emessi sul risparmio energetico addizionale dedicati alla sostituzione o nuova installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili o efficientamento di impianti a fonti fossili.

Guida agli incentivi per impianti a biomassa (pdf)

Potrebbe interessarti anche: