Uno dei requisiti principali nella progettazione e realizzazione di un impianto di energia eolica, e della sua riqualificazione, è la durabilità.

I sistemi impermeabilizzanti giocano un ruolo chiave per il raggiungimento di questo obiettivo, come dimostrano i recenti progetti di Mazara Del Vallo e Paderborn (Germania), con l’impiego di Triflex Towersafe

Triflex, società del Gruppo Follmann, è leader internazionale nelle soluzioni di impermeabilizzazione liquide a base di PMMA, che trovano applicazione in tetti piani, tetti verdi, balconi, terrazze, parcheggi, segnaletica orizzontale, applicazioni in sedi industriali e progetti speciali quali impianti sciistici e di produzione di energia, soggetti a sollecitazioni meccaniche molto intense.

L’importanza dell’impermeabilizzazione nelle centrali eoliche

Una turbina eolica è soggetta a sollecitazioni meccaniche continue e molto intense ed è necessario prevedere un’impermeabilizzazione in grado di resistervi, senza essere sottoposta a continue fessurazioni e, quindi, infiltrazioni.

Nel caso di riqualificazione è importante individuare soluzioni, come quelle di Triflex, che consentano interventi rapidi e duraturi, annullando o riducendo al minimo i tempi di fermo dell’impianto.

L’impianto eolico di Mazara del Vallo con torri Vestas

A un anno e mezzo dall’entrata in esercizio del primo impianto, e2i – Energie Speciali (nata da un progetto condiviso tra F2i, Edison e EDF EN Energies Nouvelles) ha firmato un nuovo progetto per il parco eolico Mazara 2.

Una volta in esercizio, l’impianto, costituito da otto aerogeneratori Vestas di grande taglia da 3,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 28,8 MW, soddisferà il fabbisogno energetico di circa 26.000 famiglie.

Nella seconda settimana di maggio 2022, il personale Triflex Italia ha condotto con successo l’istruzione e il training al personale di Geko spa alla quale è stata affidata l’impermeabilizzazione e finitura antiscivolo delle otto torri eoliche.

Geko, partner diretto di Triflex Italia, è il general contractor incaricato da e2i per tutte le opere civili, incluse le fondazioni delle 8 torri eoliche, per le quali ha eseguito l’impermeabilizzazione con il sistema Triflex TowerSafe (nella foto in alto esecuzione di impermeabilizzazione armata con Triflex Towersafe a Mazara del Vallo, per il parco eolico Mazara 2; in basso applicazione di resina e quarzatura).

L’impianto eolico con torri Vestas del birrificio di Paderborn, riqualificato con Triflex Towersafe

Nel caso del birrificio di Paderborn, in Germania, per garantire il funzionamento dell’impianto eolico e la continuità nella produzione di energia è stato necessario un intervento di riqualificazione, volto a rafforzare le fondamenta dell’impianto, con i seguenti obiettivi:

Protezione a lungo termine

Ristrutturazione rapida e indipendente dalle condizioni atmosferiche

Elasticità dei giunti per un assorbimento sicuro dei movimenti dei componenti

Impermeabilizzazione sicura delle fondamenta per evitare infiltrazioni d’acqua

Impiego di un sistema resistente ai carichi meccanici, chimici e termici.

L’impresa appaltatrice dei lavori ha optato quindi per l’impiego del sistema di impermeabilizzazione liquida Triflex Towersafe, con l’obiettivo di proteggere le fondamenta dell’impianto eolico da eventuali danni durante il funzionamento. Triflex Towersafe è stato scelto per risanare la struttura e garantire la stabilità a lungo termine delle fondamenta.

La sua forma liquida consente di impermeabilizzare anche dettagli complessi, senza creare punti di giuntura, che possono causare infiltrazioni di acqua e umidità. Inoltre, garantisce uno strato di impermeabilizzazione flessibile e duraturo, ottimale per resistere agli eventuali movimenti strutturali.

I vantaggi dell’impiego del sistema Triflex Towersafe

Triflex Towersafe, appositamente studiato per l’impiego in impianti eolici, offre numerosi vantaggi, tra cui: