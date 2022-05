Cingolani ha spiegato che i Paesi G7 stanno discutendo un forte impegno a favorire la crescita dei veicoli elettrici con l’obiettivo di avere tutte le nuove auto e i furgoni a zero emissioni entro la prossima decade: “Abbiamo rimarcato l’impegno italiano a favorire una veloce decarbonizzazione del settore automobilistico, evidenziando tuttavia […] la necessità di identificare tempistiche diverse tra auto e furgoni, suggerendo rispettivamente il 2035 e il 2040“.

Questo approccio “consentirebbe di avviare una transizione ambiziosa ma giusta, tarata sulle specificità nazionali relativamente allo sviluppo delle necessarie infrastrutture, l’adattamento del sistema produttivo alle nuove tecnologie, il passaggio dalla produzione di componenti per motori a combustione interna alla produzione e gestione di attrezzature per propulsori a zero emissioni”.

La discussione rimane aperta, ha precisato il ministro, “ma mi aspetto che il testo finale sia molto vicino alle nostre posizioni; da parte italiana è stato richiesto di non far riferimento solo all’elettrificazione, ma anche a combustibili sostenibili come il biometano e tecnologie innovative come l’idrogeno”.

Per quanto riguarda le fonti pulite, Cingolani ha sottolineato che i Paesi del G7 “prevedono finanziamenti pubblici per le energie rinnovabili per favorire il livello dell’investimento privato. Da parte italiana è stato manifestato convinto supporto all’accelerazione dello sviluppo delle rinnovabili e richiesto un maggiore focus nel comunicato finale sulla tematica della ricerca e sviluppo“.