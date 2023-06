Le detrazioni fiscali si trasferiscono insieme all’immobile, sia nel caso di eredità post mortem che nel caso di vendita o donazione tra vivi.

A tornare sull’argomento è l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la 17/E del 26 giugno 2023, che completa l’aggiornamento delle informazioni che riguardano i vari bonus edilizi (Bonus edilizi, tutti i chiarimenti delle Entrate per la dichiarazione dei redditi 2023).

La circolare chiarisce che in caso di trasferimento avvenuto in seguito a un atto “tra vivi” dell’unità immobiliare residenziale, sulla quale sono stati realizzati gli interventi, l’acquirente o donatario può godere, a determinate condizioni, del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (“trainanti” o “trainati”), come stabilito all’art. 9 del d.m. 6 agosto 2020, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita”, le disposizioni che abbiamo appena citato trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione.

Lo stesso vale anche nel caso di decesso dell’avente diritto e di acquisizione dell’immobile per successione: le quote residue del Superbonus si trasferiscono agli eredi a determinate condizioni.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico ("trainanti" o "trainati"), come stabilito all'art. 9 del d.m. 6 agosto 2020, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Analoga modalità è prevista con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 8 dell'art.16-bis del TUIR.

