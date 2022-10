Ascolta il podcast

Pensare all’efficienza energetica come all’ultimo degli strumenti di decarbonizzazione e di autonomia dalle fonti fossili è qualcosa che facciamo a nostro rischio e pericolo. Un pericolo che si fa di giorno in giorno più grave.

Gli interventi di efficientamento di edifici, mobilità, industria e famiglie – volti a ridurre la domanda di energia a parità di prestazioni – richiedono molto meno tempo per essere realizzati rispetto a qualunque possibile potenziamento delle infrastrutture del gas, per la generazione elettrica o la produzione di calore.

L’efficienza energetica va per questo motivo privilegiata rispetto a nuovi rigassificatori, terminal metanieri o trivellazioni di pozzi, la cui presunta priorità viene invece continuamente avanzata come antidoto alla crisi energetica, “con una visione distorta” della realtà in Italia, e non solo. Per questo efficienza e risparmio devono anche essere ben comunicati e promossi.

Sono alcuni degli argomenti proposti da Monica Frassoni, Presidente della European Alliance to Save Energy (Euase), a QualEnergia.it, che l’ha intervistata alla vigilia della prima edizione della Giornata europea dell’efficienza energetica, che si terrà online, giovedì 13 ottobre, in lingua inglese e aperta a tutti.

L’obiettivo di questa iniziativa è di creare una nuova piattaforma, per esplorare soluzioni efficienti di decarbonizzazione dal punto di vista dei costi e socialmente eque, aumentando la consapevolezza del risparmio e dell’efficienza energetica come via maestra per raggiungere il Green Deal dell’Ue, anche alla luce dell’attuale processo di revisione delle direttive europee.

Qui la video intervista completa a Monica Frassoni (durata: 30′):

