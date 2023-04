Da mercoledì 3 a sabato 6 maggio si terrà a Roma, presso la Città dell’Altra Economia, la nuova edizione di Ecofuturo Festival, interamente dedicata al concetto di “democrazia energetica”.

Quattro giorni di convegni, workshop, corsi di formazione, eventi ed esposizioni ad accesso gratuito su energie rinnovabili, transizione energetica, agro ecologia, mobilità sostenibile, eco salute.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming tramite i canali social di Ecofuturo Festival.

Ideato nel 2014 da Jacopo Fo, Michele Dotti e Fabio Roggiolani, il festival di Ecofuturo, alla sua decima edizione, ha sviluppato col tempo una community di associazioni, docenti, cittadini, aziende e imprenditori da tutta Italia che diffondono le soluzioni tecnologiche più innovative per rendere concreta e immediatamente attuabile la transizione energetica di cui l’Italia ha bisogno.

Questi i focus delle 4 giornate:

Mercoledì 3 maggio: le comunità energetiche.

Focus sulle tecnologie necessarie a sviluppare questo tipo di configurazioni e proposte normative.

Tra gli eventi speciali le premiazioni a Andrea Moccia di GEOPOP e Peter Gomez de Il Fatto Quotidiano e la presentazione del libro “Nessi e connessi” con le autrici Annalisa Corrado e Rossella Muroni.

Giovedì 4 maggio: Agroecologia e rinnovabili, mobilità sostenibile, biometano e transizione energetica.

Tra gli eventi speciali la presentazione del libro “La Terra che salva la Terra” di Fabio Roggiolani e Michele Dotti, i forni solari per cuocere i cibi con l’energia del sole e un intervento della Presidente della Commissione di Vigilanza RAI Barbara Floridia.

Venerdì 5 maggio: Il punto della situazione su rinnovabili e bonus edilizi, case green ed economia circolare per un pianeta plastic free.

Tra gli eventi speciali il corso di costruzione della cupola geodetica con calce e canapa, l’approfondimento sulle Fiere Virtuali, l’incontro formativo sulle comunità energetiche con contabilizzazione blockchain di Westerchain e la presentazione del libro “Un mutamento reversibile. La crisi climatica attraverso le Conferenze delle Parti delle Nazioni Unite” con l’autore Roberto Venafro.

Sabato 6 maggio: Città senza inquinamento atmosferico e strade sicure, buone pratiche di eco salute e l’orto bioattivo.

Tra gli eventi speciali un Trekking urbano con l’associazione Testenisu e la presentazione del libro “Io salvo il Pianeta, 100 (+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per la Terra” con l’autore Guido Caroselli e Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico.

Ogni giorno esposizioni e stand informativi sulle principali tecnologie rinnovabili e assaggi di caffè bio da tutto il mondo con le capsule naturali “le compostabili” plastic free di Caffè Pascucci.

Il festival ha il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e di Roma Capitale.

Come arrivare alla Città dell’Altra Economia.

Il Festival si svolge all’interno del Campo Boario dell’ex-Mattatoio di Roma in Largo Dino Frisullo. È raggiungibile in bicicletta e in macchina: troverai le rastrelliere e un largo parcheggio. Dalla Stazione Termini: Metro linea B, scendere a Piramide. Autobus: linea 719, scendere alla fermata davanti Macro.

