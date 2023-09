Quando si parla di batteria nell’ambito fotovoltaico pensiamo subito alla possibilità di stoccare l’energia elettrica per trasferirne l’uso nel tempo.

C’è anche però la possibilità di stoccarla sottoforma di calore per produrre acqua calda sanitaria e aumentare così il nostro autoconsumo e l’indipendenza energetica.

Spesso l’impiantista o il professionista elettrico se ne dimenticano lasciando alla caldaia esistente il compito di produrre l’acqua calda anche d’estate quando l’impianto FV ha un eccesso di generazione.

Un altro motivo del perché si trascura questa soluzione è legato al fatto che i boiler sono spesso ingombranti; basti pensare che un bollitore da 150 o 200 litri, equivalenti a uno stoccaggio di 5-6 kWh, può trovare la sua collocazione con molta difficoltà in una normale abitazione.

Sunamp, società del Regno Unito, leader nella progettazione e produzione di batterie termiche contenenti materiali a cambiamento di fase, distribuisce ora anche in Italia il suo prodotto di punta, Thermino.

Si tratta di uno stoccaggio da affiancare alle batterie elettriche che trasforma l’energia elettrica solare prodotta in acqua calda sanitaria da usufruire quando se ne ha bisogno.

Sfruttando le caratteristiche di un materiale sicuro ed ecologico, riesce a fornire l’equivalente di 300 litri di acqua calda, occupando uno spazio in pianta di soli 40×60 cm per una altezza di circa un 1 metro: può essere posto comodamente sotto alla caldaia murale e, una volta carico, assicura il servizio per giorni.

Con un semplice software è possibile controllarne la percentuale di ricarica oppure scegliere se dare la precedenza alla batteria elettrica o a quella termica.

La gamma del prodotto prevede quattro taglie, dai 70 ai 300 litri equivalenti, che possono, nelle forme ibride, essere alimentate anche da pompa di calore ad alta temperatura (es. R290), caldaia a pellet o legna, solare termico o qualsiasi calore di scarto non inferiore ai 60-65 gradi.

Scheda tecnica di Sunamp Thermino (pdf)

Per ulteriori informazioni: email – tel. 348 5607861