BayWa r.e. ha realizzato un altro progetto congiunto con ÖBB (Österreichische Bundesbahnen), la compagnia ferroviaria austriaca, in collaborazione con il partner RWA Solar Solutions.

Attualmente l’impianto, che si trova al Vienna South Terminal e copre quasi 10.000 metri quadrati, è la più grande installazione su tetto di ÖBB. I 4.500 moduli fotovoltaici produrranno 2.200 MWh di elettricità solare. Il sistema è FV da quasi 2 MW è collegato direttamente alla linea aerea della ferrovia adiacente.

ÖBB-Infrastruktur è una delle maggiori aziende austriache che si occupano di protezione del clima e pionieri della mobilità elettrica già 100 anni fa. Dal 2018 ÖBB utilizza elettricità di trazione al 100% verde e alimenta tutti gli edifici, le strutture e i terminal container con elettricità 100% pulita.

Stephan Auracher, amministratore delegato di BayWa r.e. Power Solutions GmbH, commenta: “Dopo il successo dell’implementazione di un impianto fotovoltaico a terra nel 2020, abbiamo ora completato il nostro primo progetto su tetto per ÖBB. Questo sostiene l’azienda nei suoi obiettivi climatici e allo stesso tempo dà un prezioso contributo all’espansione delle energie rinnovabili in Austria. Ci auguriamo di realizzare altri progetti interessanti per ÖBB insieme a RWA Solar Solutions nel prossimo futuro”.

Ricordiamo che BayWa r.e. è uno sviluppatore, fornitore di servizi, grossista di fotovoltaico e fornitore di soluzioni energetiche a livello mondiale nel settore delle energie rinnovabili. Al momento ha collegato alla rete oltre 4,5 GW di impianti e gestisce impianti con una potenza di oltre 10 GW.

Photo credit: ÖBB/Rudolf Sailer

