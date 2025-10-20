Terre rare, dal controllo cinese alle possibili risposte Ue

Avviare cooperazioni bilaterali con più Paesi fornitori, anche nell’ambito del Piano Mattei, puntare sulla ricerca scientifica per sviluppare materiali sostitutivi, potenziare le attività di riciclo.

Sono le tre vie che l’Italia può seguire per aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti delle “terre rare”, in linea con gli obiettivi europei del Critical Raw Materials Act (Crma) approvato a marzo 2024 allo scopo di limitare la dipendenza Ue dalle importazioni di materie prime “critiche”, come quelle usate nei magneti permanenti delle turbine eoliche.

Il tema è stato approfondito dall’indagine conoscitiva della III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, incentrata sui risvolti geopolitici connessi alle forniture di terre rare.

Il documento conclusivo è stato approvato nella seduta del 15 ottobre (link in basso), a pochi giorni da una nuova stretta cinese sulle esportazioni di questi elementi.

Intanto i due ministeri competenti (Mase e Mimit), insieme a Confindustria, intendono sostenere le aziende italiane nel presentare progetti strategici nelle materie prime critiche nel secondo bando europeo, aperto fino al 15 gennaio 2026, attuativo del Critical Raw Materials Act.

Come ha evidenziato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, “l’attuale contesto geopolitico richiede all’Europa di sviluppare nuove capacità di estrazione, raffinazione e riciclo delle materie prime critiche, per sostenere la doppia transizione verde e digitale e rafforzare la competitività e la resilienza del suo tessuto industriale”, quindi “il Mimit è in campo per supportare le imprese affinché presentino, in questo secondo bando, progetti significativi nel nostro Paese”.

È bene ribadire che le terre rare propriamente dette comprendono esclusivamente 17 elementi chimici della tavola periodica: scandio, ittrio e 15 lantanoidi, impiegati in diversi settori tecnologici, inclusi telefoni cellulari, motori elettrici, sistemi d’illuminazione, industria militare e molto altro. Sono relativamente abbondanti nella crosta terrestre, ma le concentrazioni estraibili sono meno comuni rispetto alla maggior parte degli altri minerali.

Ciò per sgombrare il campo dalle fake news, come quella circolata a febbraio quando il presidente Usa, Donald Trump, aveva chiesto all’Ucraina 500 miliardi di $ in terre rare in cambio del supporto americano a Kiev contro l’invasione russa.

Come abbiamo scritto, l’Ucraina non possiede risorse rilevanti di terre rare secondo i dati geologici attuali. Inoltre, ammesso che nel Paese si trovino depositi minerari sfruttabili, serviranno molti anni (e ingenti investimenti) per portarli in produzione commerciale.

Altre materie prime definite “critiche” o “strategiche” ai sensi delle norme comunitarie, tra cui ad esempio il litio, non sono da annoverare tra questi metalli.

Ricordiamo che il Critical Raw Materials Act prevede i seguenti obiettivi volontari entro il 2030:

estrarre da risorse geologiche continentali almeno il 10% delle materie prime strategiche consumate annualmente nel blocco Ue;

da risorse geologiche continentali delle materie prime strategiche consumate annualmente nel blocco Ue; effettuare in casa almeno il 40% della lavorazione e raffinazione di tali materie prime;

della di tali materie prime; raggiungere una capacità di riciclo pari almeno al 25% del loro consumo annuo.

Allo stesso tempo, nessun Paese terzo dovrà fornire oltre il 65% del consumo annuale europeo di uno qualsiasi dei materiali-chiave.

Nel testo ci sono anche misure per realizzare partenariati strategici tra l’Ue e Paesi terzi sulle materie prime, incentrati sul trasferimento di conoscenze e tecnologie, sulla formazione e sull’applicazione dei “migliori standard ecologici” nell’estrazione e lavorazione.

La nuova mossa cinese sulle terre rare

Come emerso dalle audizioni alla Camera sull’indagine, Pechino detiene il 40% delle riserve globali di terre rare e controlla il 60% dell’estrazione e il 90% della raffinazione mondiale; tale posizione dominante, si legge nel documento conclusivo, è stata raggiunta attraverso politiche industriali strategiche e minori restrizioni ambientali.

E questo scenario “determina forti rischi sul piano della sicurezza degli approvvigionamenti e della stabilità dei prezzi e dei mercati, non solo a causa della volatilità, ma anche del possibile uso di politiche restrittive come arma di pressione politica”.

Su quest’ultimo punto, il 9 ottobre il ministero del Commercio cinese ha annunciato una nuova stretta sull’industria delle terre rare.

In sostanza, il ministero richiederà alle industrie coinvolte di ottemperare ai controlli all’export, che riguardano buona parte degli elementi di terre rare e i materiali composti, impiegati in magneti e altre applicazioni per l’industria civile e militare.

Come spiega scrive in un articolo online Alberto Prina Cerai, Ispi Junior Research Fellow (Ispi è l’Istituto per gli studi di politica internazionale), sebbene “le tecnologie per l’estrazione, processazione, separazione e metallizzazione delle terre rare (…) fossero già all’interno del regolamento di controllo, sono stati aggiunti anche software e know-how per la manutenzione e funzionamento di specifici impianti, ad esempio per la colata rapida delle leghe metalliche o i processi di macinazione a getto delle polveri magnetiche”.

Inoltre, “anche prodotti con solo lo 0,1% di materiali di provenienza cinese saranno sottoposti ai controlli”.

Secondo Prina Cerai, le tempistiche suggeriscono “una mossa ai fini geo economici”, perché l’annuncio precede di qualche settimana l’incontro previsto tra Trump e Xi Jinping all’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) in Corea del Sud”.

Pechino dunque “vuole mettere massima pressione sugli Stati Uniti in previsione dell’incontro, così come fatto poco prima della rinegoziazione dei dazi lo scorso giugno”.

Dalla prospettiva americana e occidentale, la decisione del ministero del Commercio cinese “rappresenta sicuramente un tentativo di disarticolare o frenare il tentativo di decoupling messo in atto (seppur complesso), con nuovi investimenti lungo la supply chain per sganciarsi dalla Cina per lo meno sui super magneti, che rappresentano sicuramente l’asset più strategico” per industrie come veicoli elettrici, applicazioni militari e robotica.

Ciò conferma “l’urgenza e l’imperativo per l’Occidente di costruirsi – a costi notevolissimi rispetto al business-as-usual, considerando che da ora in poi sarà sempre più complesso accedere ai materiali, componenti, tecnologie di processo cinesi – un’industria mine-to-magnet che possa garantire quantomeno il fabbisogno in settori critici”.

Come ridurre i rischi di approvvigionamento

Tornando all’indagine conoscitiva della Camera, si evidenzia la necessità di attuare strategie di “de-risking”, basate su un mix di misure: produzione interna, diversificazione delle importazioni, sviluppo di tecniche di riciclo. La strategia europea – il citato Crma – comprende alcuni obiettivi in questo senso, “anche se non appare del tutto risolta la questione del finanziamento di una politica europea sui minerali critici, che integri i meccanismi di mercato”.

Guardando all’Italia, “appare promettente, sul medio periodo, la ricerca scientifica applicata, come nel caso del progetto della Fondazione Rara che punta a sostituire (…) le terre rare e i materiali critici rari con leghe di altri materiali, questi abbondanti e sostenibili, con le stesse proprietà dei primi”.

Inoltre, occorre investire negli impianti di riciclo, soprattutto nella creazione di siti per la lavorazione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

Tuttavia, termina il documento, “è bene ribadire che l’attività di riciclo non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria, dal momento che l’Europa, da diversi anni, è entrata in una fase di crescente deindustrializzazione, che comporta la minore produzione di scarti; secondo alcune proiezioni, nella migliore delle ipotesi il riciclo potrà soddisfare il 10-15%” del fabbisogno di terre rare, a fronte di un target del 25% nel Crma.

Lo scenario quindi rimane molto complesso. Come scrive Ed Crooks, vice chair Americas di Wood Mackenzie, riguardo agli impatti dei nuovi controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, “negli Stati Uniti e in altre economie sviluppate, la capacità di lavorazione dei minerali è andata persa e il know-how si è disperso quando le aziende sono state colpite dalle crisi del mercato”.

In Cina, invece, questi settori hanno beneficiato di un costante sostegno governativo, senza le opposizioni locali e le restrizioni ambientali che hanno frenato l’espansione delle attività minerarie in Occidente.

Pertanto, creare adesso “il giusto quadro economico, politico e sociale che consenta alle aziende minerarie critiche di investire ed espandersi nei paesi sviluppati richiederà tempo e denaro. Forse il punto più difficile da accettare per gli altri Paesi è che la Cina possiede gran parte delle migliori tecnologie e capacità al mondo per la lavorazione dei materiali”.