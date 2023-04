Parte la seconda edizione del Master di II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab.

Il master si rivolge agli studenti in possesso di laurea Magistrale/Specialistica in materie tecnico-scientifiche (fisica, informatica, ingegneria, matematica, data science).

Il master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione: per candidarsi è necessario compilare la domanda di ammissione selezionando l’ateneo di interesse (vedi link in basso) e sostenere una selezione che si articola in tre fasi: verifica dei requisiti curriculari a cura dell’Università; fase selettiva a cura dell’Università; fase selettiva a cura di Terna.

Saranno selezionati 19 studenti per ciascuna Università.

Il corso inizierà il 13 novembre 2023 e avrà durata di 12 mesi. Il piano didattico prevede il completamento di 60 CFU tra lezioni frontali, attività laboratoriali ed esperienza pratica. Il Master si articola in quattro blocchi:

Conoscenze di base (7 CFU)

Percorsi personalizzati (24 CFU)

Percorso A – per coloro che provengono dalle lauree ingegneristiche con una specializzazione elettrica/elettrotecnica ed energetica

Percorso B – per coloro che provengono dalle lauree ingegneristiche con una specializzazione in elettronica, informatica, automazione o telecomunicazioni

Percorso C – per tutti gli altri partecipanti

Laboratorio di programmazione (8 CFU)

Esperienza pratica, progetto di tesi e prova finale (21 CFU)

Il percorso formativo approfondisce temi tecnologici e contenuti rilevanti per il futuro del sistema elettrico, tra cui: il ruolo del Gruppo Terna in qualità di TSO e regista della transizione energetica, l’innovazione continua e l’aumento di complessità del mercato elettrico, la digitalizzazione e l’automazione dei sistemi di analisi, il monitoraggio, il controllo e la difesa della rete elettrica, le tecnologie emergenti e i rischi informatici crescenti.

Terminato il corso, gli studenti selezionati saranno assunti nelle rispettive sedi territoriali di Terna e potranno operare in qualità di esperti di:

algoritmi e modelli per il mercato elettrico

sistemi di analisi e regolazione (in ambito Mercato, Supervisory Control and Data Acquisition SCADA/Enterprise Management System o Sicurezza)

gestione degli apparati di campo (in ambito SCADA)

sistemi di Automazione di Stazione

sistemi IoT di Stazione.

I costi di partecipazione al Master, per tutti i candidati ammessi, saranno interamente sostenuti da Terna. Gli studenti scelti saranno inoltre assegnatari di Borse di Studio di 19mila euro, anch’esse a carico di Terna.

Al momento della conclusione della procedura di iscrizione tutti i candidati ammessi al Master riceveranno da Terna una lettera di impegno all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Le domande di ammissione al Master possono essere presentate entro il 4 settembre 2023.

