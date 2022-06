No alla proposta della Commissione europea di includere gas e nucleare nella lista degli investimenti verdi (la cosiddetta tassonomia green): il parere contrario è arrivato oggi, martedì 14 giugno, nel voto congiunto di due commissioni del Parlamento Ue (Ambiente ed Economia).

Con risultato 76-62 (e 4 astensioni) gli eurodeputati hanno approvato una risoluzione che si oppone al regolamento delegato della Commissione dello scorso febbraio 2022, che prevede la possibilità di supportare con fondi europei nuovi investimenti, a determinate condizioni, nelle centrali a gas e in quelle nucleari.

Il possibile inserimento di atomo e gas fossile nella tassonomia degli investimenti considerati sostenibili (dal punto di vista ambientale), ricordiamo, ha innescato una serie di polemiche e scontri fra diversi Paesi Ue. La Francia, in particolare, ha sempre spinto per favorire il nucleare, mentre Germania e Italia cercavano di ottenere condizioni più favorevoli per nuovi progetti nel gas.

Gli eurodeputati delle due commissioni, si legge in una nota, riconoscono il ruolo di gas e nucleare per assicurare forniture stabili di energia durante la fase di transizione verso le rinnovabili; tuttavia, a loro avviso, i criteri tecnici stabiliti da Bruxelles non soddisfano gli standard di sostenibilità ambientale della tassonomia.

La risoluzione andrà al voto in plenaria a Strasburgo nella sessione del 4-7 luglio.

Se il Parlamento con una maggioranza di 353 voti si opporrà alla proposta della Commissione Ue, sposando così la linea delle commissioni Ambiente ed Economia, la proposta dovrà essere ritirata o modificata da Bruxelles.

In allegato:

Potrebbe interessarti anche: