Con 328 eurodeputati contrari, 278 favorevoli e 33 astenuti, poco dopo le 12 di oggi, il Parlamento europeo ha bocciato la risoluzione, approvata dalla commissione Ambiente dello stesso Parlamento Ue, che avrebbe rigettato l’atto delegato della Commissione, che prevede l’inclusione di gas e nucleare nella tassonomia sugli investimenti sostenibili.

“Se l’atto delegato sulla tassonomia fallirà non ce ne sarà un secondo. Sono stata molto chiara anche con il Consiglio Ue”, aveva avvertito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ribadendo come nucleare e gas “servano per la transizione”, ma ora invece la contestata proposta dell’esecutivo europeo potrà proseguire il suo iter.

La risoluzione che rigettava la proposta di Bruxelles era arrivata due settimane fa dalla commissione Envi dell’Europarlamento, ma come detto oggi non ha passato l’esame dell’aula di Strasburgo.

L’atto della Envi votato in plenaria oggi si opponeva appunto al regolamento delegato della Commissione dello scorso febbraio 2022, che prevede la possibilità di supportare con fondi europei nuovi investimenti, a determinate condizioni, nelle centrali a gas e in quelle nucleari.

Il possibile inserimento di atomo e gas fossile nella tassonomia degli investimenti considerati sostenibili (dal punto di vista ambientale), ricordiamo, ha innescato una serie di polemiche e scontri fra diversi Paesi Ue. La Francia, in particolare, ha sempre spinto per favorire il nucleare, mentre Germania e Italia cercavano di ottenere condizioni più favorevoli per nuovi progetti nel gas.

