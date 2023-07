Il Portogallo punta a una quota molto rilevante di energie rinnovabili nel mix elettrico al 2030, molto più di quanto intende fare il nostro Paese.

Nella bozza aggiornata del Piano nazionale per l’energia e il clima, trasmessa nei giorni scorsi a Bruxelles, il target portoghese è fissato all’85%, ben venti punti percentuali sopra il traguardo del 65% indicato per le rinnovabili elettriche nel nuovo Pniec italiano .

E il Portogallo, come la Spagna, scommette in modo rilevante sul contributo degli impianti fotovoltaici.

Il nuovo obiettivo per il fotovoltaico, infatti, è raddoppiato rispetto alla versione precedente del piano: ora si parla di 20,4 GW di potenza cumulativa installata, tra grandi impianti a terra (14,9 GW) e generazione distribuita (5,5 GW).

In totale, le rinnovabili dovrebbero contare 43 GW di capacità nel 2030, considerando una dozzina di GW di eolico (di cui 2 GW offshore), 8 GW di impianti idroelettrici e contributi più piccoli dalle altre tecnologie, come biomasse e geotermia.

Ci saranno anche 3,8 GW di potenza installata nel gas naturale. Per questa fonte, si parla di eliminarla completamente entro il 2040.

Una parte dell’eolico e del fotovoltaico servirà per alimentare 5,5 GW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, si legge nel documento. Anche in questo caso, l’impegno è raddoppiato rispetto alle indicazioni del piano precedente, che si fermavano a 2,5 GW di elettrolizzatori.

Le rinnovabili quindi, come detto, dovrebbero soddisfare l’85% del consumo elettrico finale portoghese nel 2030, cinque punti percentuali in più rispetto al “vecchio” Pniec.

Per quanto riguarda le emissioni di CO2, il target di riduzione per il 2030 è fissato al -55% in confronto ai livelli del 2005.

Guardando ai dati attuali, pubblicati dalla direzione generale per l’energia e la geologia (Dgeg), le rinnovabili in Portogallo a maggio 2023 sono arrivate a 17,4 GW di capacità cumulativa.

Il fotovoltaico, in particolare, annovera 2,7 GW mentre la potenza eolica ammonta a 5,6 GW.

Da giugno 2022 a maggio 2023, le rinnovabili hanno generato più di 33mila GWh, con una quota del 60% circa sui consumi complessivi.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

Potrebbe interessarti anche: