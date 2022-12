Una pompa di circolazione connessa allo smartphone per semplificare tutte le operazioni di installazione e controllo dell’impianto di riscaldamento: TacoFlow2 eLink è la soluzione pensata da Taconova per migliorare il lavoro degli impiantisti (sotto il video di presentazione).

Costruito con la tecnologia a magneti permanenti Taco Italia, il circolatore si connette al cellulare via bluetooth grazie all’app gratuita eLink, disponibile per telefoni Android e iOS. Un collegamento facile e veloce, che consente da quel momento di effettuare tutte le regolazioni della pompa direttamente da un’interfaccia user friendly e verificarne il funzionamento ottimale sotto ogni aspetto.

Sono nove le curve di pressione proporzionale e altrettante quelle di pressione costante che possono essere impostate tramite il collegamento eLink.

Sempre attraverso l’app è possibile selezionare la modalità a velocità costante e la funzione TacoADAPT che regola automaticamente la potenza della pompa in base alle esigenze dell’impianto di riscaldamento. Una garanzia per l’efficienza energetica e per il taglio dei consumi.

Le impostazioni e i parametri di funzionamento correnti della pompa di circolazione vengono visualizzati in report di facile lettura, consentendo all’installatore di documentare e tracciare l’impianto.

Oltre al funzionamento in combinazione con l’app, TacoFlow2 eLink può essere utilizzato anche in modalità manuale. Con prevalenze di mandata di 6 m, una portata massima di 3.5 m/h e un campo di temperatura da 2 °C a 110 °C, TacoFlow2 eLink viene utilizzata negli impianti di riscaldamento a tubi singoli e doppi, negli impianti di riscaldamento a pavimento e nei sistemi solari.

Da 60 anni Taconova sviluppa soluzioni innovative per sistemi di riscaldamento, sanitari e impianti solari in ambito residenziale e per grandi edifici.

