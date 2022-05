Il limite di spesa ammesso al Superbonus per installare un impianto fotovoltaico scende a 1.600 euro per ogni kW di potenza (anziché 2.400 euro/kW), se si fa un contestuale intervento di ristrutturazione edilizia, compresa la realizzazione di un nuovo ascensore per il superamento delle barriere architettoniche.

Il chiarimento arriva da una recente risposta delle Entrate.

Nel caso specifico, il proprietario di un edificio con quattro unità immobiliari intende svolgere una serie di lavori trainanti e trainati di riqualificazione energetica (isolamento termico, sostituzione impianti di riscaldamento, fotovoltaico e altri ancora), tutti realizzabili mediante la Cilas (Comunicazione di inizio lavori asseverata – Superbonus).

Contestualmente a questi lavori, il proprietario intende anche realizzare come intervento trainato un vano ascensore per disabili, per il quale però è necessario un permesso di costruire per ristrutturazione edilizia.

Secondo le Entrate, che citano la circolare n. 24/E del 2020, il limite di spesa ammesso alla detrazione del 110% per il fotovoltaico si riduce da 2.400 a 1.600 euro per ogni kW di potenza quando la realizzazione di impianti solari fotovoltaici “sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380″ (corsivo originale, neretti nostri).

