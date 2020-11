Continua a crescere il numero delle banche attive sul mercato con prodotti dedicati per la cessione del credito maturato tramite la detrazione fiscale del 110%, a seguito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal Decreto Rilancio.

Agli istituti già menzionati in un precedente articolo, si è infatti da poco aggiunta Banco BPM, che con la società di intermediazione finanziaria Cherry 106 ha annunciato il lancio di un prodotto che si differenzia dalla maggior parte degli altri poiché le procedure sono integralmente digitalizzate, grazie ad una piattaforma online dedicata.

Fra i maggiori operatori, anche Poste Italiane prevede una procedura online per la richiesta della cessione del credito.

L’offerta di BPM-Cherry 106 è rivolta a tutti i tipi di cliente, quindi privati, condomini, imprese e terzo settore ed è valida per tutti i tipi di bonus fiscali ­ quindi non solo quello del 110% ma anche quelli del 50%, 65%, ecc. per gli altri tipi di migliorie.

Non appena Banco BPM-Cherry 106 forniranno i dati di dettaglio, aggiorneremo la nostra tabella con le informazioni principali sui prodotti delle banche, che trovate in questo altro articolo con tutte le altre offerte che abbiamo censito finora.

