Il Superbonus 110% si può applicare anche alle spese per l’installazione di grate alle finestre, ma solo se il tecnico abilitato attesta che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate in risposta a un interpello (documento in basso).

Se invece non c’è l’attestazione del tecnico, si ricorda, la spesa per le grate alle finestre dà comunque diritto alla detrazione del 50% (di cui all’articolo 16-bis comma 1 lettera f) del Tuir).

In questo ultimo caso, tuttavia, relativamente a tale spesa non può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in quanto l’intervento in questione non rientra tra quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

