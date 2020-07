Il superbonus del 110% per l’edilizia sembra ormai consolidato nella versione uscita dalla V commissione Bilancio della Camera, con una serie di modifiche rispetto al testo originario del DL Rilancio.

Intanto prosegue a Montecitorio l’esame del disegno di legge per la conversione del DL Rilancio: si pensava che il governo avrebbe posto ieri, lunedì 6 luglio, la questione di fiducia, che invece è slittata di un giorno (si punta a chiudere oggi l’esame alla Camera per poi passare il provvedimento al Senato domani, mercoledì 8 luglio).

Quali sono le novità più importanti e quando si potrà partire con l’applicazione del Superbonus?

Abbiamo girato le domande a Virginio Trivella, coordinatore del comitato scientifico di Rete Irene (rete di aziende specializzate negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

I cambiamenti apportati al superbonus in sede di conversione sono diversi, dall’estensione del maxi vantaggio fiscale al terzo settore e alle seconde case – una per ciascun contribuente, tranne gli immobili di lusso – alla possibilità di utilizzare la detrazione per interventi che in precedenza non erano ammessi, come il solare termico e le caldaie a biomassa, passando per la riduzione dei massimali di spesa.

In particolare, spiega Trivella, “il massimale di spesa per i lavori di coibentazione è sceso a 30.000 euro per unità immobiliare negli edifici con più di otto unità immobiliari e questo valore è un po’ al limite rispetto ai costi di mercato per questo tipo di interventi”.

Insomma c’è il rischio che in alcune circostanze si vada a sforare il tetto di 30.000 euro per ogni unità immobiliare e che di conseguenza il condominio debba pagare una parte dei lavori.

Va detto però, continua Trivella, che “questo massimale si può cumulare con il massimale di 15.000 euro (da moltiplicare per il numero di unità immobiliari) previsto per gli interventi che riguardano l’impianto di riscaldamento centralizzato, quindi nel caso di un lavoro integrato edificio/impianto nei condomini più grandi si può contare su un tetto complessivo di 45.000 euro per singolo appartamento”.

Tra le dimenticanze, Trivella cita gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC), rimasti fuori dal superbonus ma la cui installazione è spesso consigliata quando si realizza un cappotto termico su edifici vecchi: il rischio, senza un adeguato ricambio d’aria negli ambienti interni, è che si formino muffe-condense sulle pareti (ricordiamo che la VMC è un ingrediente essenziale dei nuovi edifici super-isolati a bassissimo consumo energetico, cioè gli edifici NZEB, Nearly-zero energy building).

Un punto rilevante del “nuovo” superbonus uscito dalla V commissione Bilancio della Camera, racconta poi Trivella, è la menzione dell’autoconsumo collettivo.

In sostanza, è possibile utilizzare il superbonus del 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici in configurazione di autoconsumo collettivo negli edifici condominiali, applicando la maxi detrazione alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW (per la potenza eccedente spetta la detrazione del 36% con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per l’intero impianto).

E l’autoconsumo collettivo, secondo Trivella, “può agevolare il miglioramento complessivo della classe energetica di un edificio”.

Un punto potenzialmente critico, invece, chiarisce l’esperto di Rete Irene, è che i soggetti titolari di reddito d’impresa – società e persone fisiche – possono beneficiare del superbonus solamente per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali, quindi quelli “trainanti” (involucro e impianti).

Tali soggetti, quindi, non possono sfruttare l’agevolazione per gli interventi “trainati” da quelli principali, come la sostituzione degli infissi.

Ecco perché, secondo Trivella, negli edifici di pochi piani con un piano terra commerciale con molte vetrine/vetrate, c’è il rischio di realizzare interventi sull’involucro edilizio che rimangono incompleti (e di conseguenza sono meno efficaci), se non si sono cambiate anche le vetrate con relativi serramenti delle attività commerciali.

Per quanto riguarda, infine, le tempistiche, Trivella ricorda che per completare il quadro normativo bisognerà attendere due provvedimenti indispensabili per far partire il superbonus: la circolare dell’Agenzia delle entrate e il decreto attuativo del MiSE con i requisiti minimi delle tecnologie.

In teoria, entrambi dovrebbero arrivare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Verso la metà di agosto, quindi, se tutti i tempi saranno rispettati; ricordiamo che il termine per la conversione in legge del DL Rilancio è il 18 luglio.

Insomma, contando anche le vacanze estive e un po’ di tempo fisiologico per consentire a tutti gli attori coinvolti – banche, assicurazioni, imprese – di aver assimilato tutte le novità (soprattutto dal punto di vista finanziario), è difficile ipotizzare che il superbonus potrà decollare prima di settembre-ottobre.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà regolare il meccanismo dello sconto in fattura/cessione del credito; un aspetto essenziale da chiarire, è la possibilità per l’impresa di avere fin da subito nel suo cassetto fiscale i crediti corrispondenti agli stati di avanzamento lavori.

Ricordiamo, infatti, che la nuova formulazione dell’art. 121 ha previsto la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori, con un massimo di due avanzamenti per ciascun intervento complessivo; inoltre, ogni singolo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

E nel decreto attuativo del MiSE ci saranno, con ogni probabilità, secondo Trivella, non dei massimali “grezzi” predefiniti per le spese dei singoli interventi – per capirci, quelli inseriti in una prima bozza del decreto e che avevano suscito le critiche degli operatori del settore – ma un riferimento a prezziari/listini in linea con i costi reali di mercato delle diverse attività.

