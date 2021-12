Salta il tetto Isee per la proroga del Superbonus: la commissione Bilancio del Senato oggi ha votato l’emendamento che modifica la norma, eliminando il vincolo dei 25.000 euro di reddito per le villette unifamiliari.

La modifica approvata al ddl Bilancio, che ora va verso l’Aula, è la stessa riformulata e poi presentata in nottata in commissione. Stando a quanto riportano le agenzie (in attesa di poter analizzare il testo), le unifamiliari potranno accedere al Superbonus per tutto il 2022, con l’unico paletto del completamento lavori al 30% entro fine giugno.

Nella versione approvata c’è anche l’apertura della misura per le seconde case, il riallineamento delle estensioni dei lavori trainati a quelli trainanti, quindi la proroga per gli impianti fotovoltaici e infine la non applicazione del cosiddetto decreto Antifrodi agli interventi in edilizia libera inferiori ai 10 mila euro.

Altra novità riguarda le colonnine di ricarica: se collegate a lavori trainanti, la detrazione è nei limiti 2mila euro per villette, 1.500 euro per condomini con massimo 8 colonnine e 1.200 euro per quelli che superano le 8.

Detrazioni al 75% nel 2022 sono inoltre previste per gli interventi con cui si eliminano barriere architettoniche

Per gli immobili serviti da teleriscaldamento, su cui si attendevano novità, non è invece prevista l’applicazione degli interventi agevolati.

Da segnalare poi, tra gli emendamenti approvati, la proroga del Superbonus fino a fine 2025 per gli interventi edilizi nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, da L’Aquila al Centro Italia.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

