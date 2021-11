Il raggiungimento del 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022, necessario per fruire del Superbonus 110% per interventi antisismici fino al 31 dicembre 2022, deve essere calcolato sull’intervento nel suo complesso e non solo in relazione ai lavori antisismici.

A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate in risposta al comproprietario di un edificio, costituito da 3 appartamenti e 1 deposito pertinenziale, che aveva anche chiesto chiarimenti su come calcolare il massimo detraibile per gli appartamenti interessati dai lavori.

Per questi lavori, il contribuente intende fruire solamente del ‘Supersismabonus’, cioè del Superbonus 110% per gli interventi di miglioramento sismico e specifica che entro giugno 2022 verrà completato il 60% delle opere aventi valenza strutturale, che termineranno entro il 31 dicembre 2022.

L’Agenzia risponde ricordando che le persone fisiche possono fruire del Superbonus per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ma ad una condizione: al 30 giugno 2022 deve essere completato almeno il 60% dell’intervento considerato complessivamente e non solo in relazione ai lavori antisismici.

Nella risposta il Fisco ricorda anche che quando gli interventi comportano accorpamenti o suddivisioni, per calcolare il limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Nel caso in questione, quindi, poiché l’edificio all’inizio dei lavori è composto da 4 unità immobiliari, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a 384.000 euro (96.000 x 4).

