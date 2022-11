Le opere attratte dalla maxi detrazione Superbonus 110%, perché effettuate contestualmente ai lavori “trainanti”, devono possedere a valle i requisiti per usufruire degli sconti d’imposta previsti dall’articolo 16-bis del Tuir.

A chiarirlo è un intervento dell’Agenzia delle entrate, esprimendosi in particolare sulle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi.

Nello specifico, rispondendo al quesito di un condominio, l’Agenzia ha ricordato che le detrazioni che spettano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche ai fini del Superbonus, spettano per le spese strettamente connesse alla realizzazione delle opere agevolabili e non comprendono anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori.

Il caso

Questi chiarimenti sono contenuti nella risposta n. 547 del 4 novembre 2022 (allegata in basso) dell’Agenzia delle entrate, indirizzata a un condominio che ha intenzione di installare un ascensore quale intervento “trainato” di rimozione di barriere architettoniche connesso a opere di efficientamento energetico “trainanti”, ai fini del Superbonus, effettuate sulle parti comuni dell’edificio.

Per realizzare la struttura, è necessario acquistare la cantina di proprietà di uno dei condomini che ospiterà il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore.

L’istante chiede se le spese sostenute dai condomini per l’acquisto del locale possano usufruire della maxi detrazione del 110% in quanto connesse all’installazione dell’ascensore.

Ma l’Agenzia risponde che questo non è possibile poiché “lo sconto d’imposta spetta soltanto per le spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi e per quelle strettamente collegate alla loro realizzazione, e tra queste non sono comprese anche i costi per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori”.

