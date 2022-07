Mentre il DL Aiuti, in n. 50/2022, è in esame alla Camera e l’Aula si prepara a votare la fiducia sulla conversione in legge del decreto, che contiene diverse novità anche sul Superbonus 110%, il Servizio Studi della Camera dei Deputati ha pubblicato una versione aggiornata al 4 luglio del Dossier sulla maxi detrazione.

Benché le norme che regolano alcuni aspetti del Superbonus – come la cessione del credito – cambino frequentemente, il documento cerca di delineare un quadro quanto più completo dell’agevolazione fiscale:

Il quadro normativo

Gli interventi di risparmio energetico

Gli interventi agevolabili

I soggetti beneficiari.

Il Documento (pdf)

Per saperne di più consulta la raccolta di QualEnergia.it: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

Potrebbe interessarti anche: