Per interventi sulle parti comuni di un condominio, che danno diritto alle detrazioni del Superbonus 110%, alcuni condòmini possono scegliere di usufruire direttamente delle detrazioni anche se altri intendono, invece, optare per la cessione del credito.

Lo conferma l’Agenzia delle entrate rispondendo a un contribuente dal suo organo ufficiale Fisco Oggi.

Il chiarimento, ricordano dal Fisco, era stato fornito nella circolare n. 24/2020, che spiega che, quando più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile, di cui sono possessori, ognuno di loro può decidere liberamente se usufruire della detrazione o esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione del credito, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri.

In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condòmini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

