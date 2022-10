Balzo in avanti per il contatore degli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus 110%, che dal 31 agosto al 30 settembre 2022 è salito di oltre 8 miliardi di euro, passando da 43.018.493.039,02 € a 51.212.808.110,84 €.

Il dato emerge dal consueto aggiornamento dell’Enea, che riporta i dati al 30 settembre 2022.

Anche in questa nuova analisi, rispetto alla precedenti, restano pressoché invariate le percentuali di distribuzione degli investimenti: i condomini sono sempre una minoranza, che scende al 12,3% degli immobili ammessi alla maxi detrazione, sale invece al 58% la percentuale delle unifamiliari, il restante 29,5% riguarda gli edifici funzionalmente indipendenti.

In testa alla classifica delle regioni c’è sempre la Lombardia, con 8.613.063.031,89 € ammessi a detrazione. Seguono nell’ordine, Veneto (5.026.231.151,80 € ), Lazio (4.780.902.760,30 € ), Emilia Romagna (4.218.519.877,88 € ).

