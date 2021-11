Al 31 ottobre 2021 sono stati ammessi a detrazione per il Superbonus 110% interventi per oltre 9 miliardi di euro.

Gli edifici unifamiliari e gli immobili indipendenti – il cui accesso alla maxi detrazione potrebbe essere fortemente limitato dalla prossima legge di bilancio – insieme costituiscono l‘85,5% della domanda.

Sono alcuni dei dati emersi dall’aggiornamento Enea sui risultati della maxi detrazione, aggiornati a fine ottobre 2021 (vedi tabella qui sotto, in fondo il report).

Lombardia (8.029 asseverazioni per oltre 1 miliardo di euro), Lazio (5.654 per 941 milioni di euro), Toscana (4.617 asseverazioni per 635 milioni di euro) ed Emilia Romagna (4.392 asseverazioni per oltre 792 milioni di euro) tra le regioni più virtuose in termini di asseverazioni e investimenti ammessi a detrazione.

