Fra i commi emendati del Decreto Rilancio riguardanti il fotovoltaico ci sono dei provvedimenti che, anche indipendentemente dalla detrazione del 110%, senza fare troppo rumore, potrebbero favorire l’avvento delle comunità energetiche rinnovabili e agevolare finalmente la diffusione di questa tecnologia nel luogo nevralgico di tanti consumi e sprechi energetici: i condomìni.

Si delinea infatti in maniera ormai abbastanza chiara e molto probabilmente definitiva il funzionamento del super ecobonus per quanto riguarda il fotovoltaico e l’accumulo elettrochimico.

E così come si apprestano a essere approvate (con voto di fiducia) alla Camera, le modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio potrebbero aprire qualche nuovo scenario, non solo per gli impianti condominiali e delle comunità energetiche fino a 20 kWp – che soli possono accedere alla detrazione del 110% – ma anche per quelli compresi fra 20 e 200 kWp.

Le novità

Sono i commi 16-bis e 16-ter del decreto emendato a portare in dote dei possibili strumenti per allargare il campo e la platea del fotovoltaico residenziale in Italia.

“Fino a ora, gli impianti sopra i 20 kW non venivano mai considerati residenziali ma sempre commerciali, per cui se per ipotesi un condomino faceva un impianto da 21 kW, doveva aprire una Partita Iva e trasformarsi in un’ entità commerciale, con l’impossibilità per i condòmini di portare l’impianto in detrazione nel modello 730” per la dichiarazione dei redditi, ha detto a QualEnergia.it Emilio Sani, avvocato esperto di normativa sulle rinnovabili.

Ammettendo che il decreto venga convertito in legge così come è oggi, con questi commi e questa norma, invece, si stabilisce che un impianto sopra i 20 kWp non ha natura commerciale, se è fatto in un condominio residenziale.

“Si supera questo problema che era un tappo,” ha detto Sani.

L’altro aspetto essenziale è che, con questi emendamenti, si stabilisce che gli impianti fino a 200 kWp, che vengono fatti dalle comunità energetiche, che non sono in forma di impresa commerciale, oppure dai condomini, possono ottenere il 110% di detrazione per le spese d’installazione relativamente ai primi 20 kWp – che è il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV – e che la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kWp può accedere alla detrazione ordinaria del 50%.

“Fino ad oggi la detrazione fiscale si poteva chiedere solo per gli impianti non commerciali, cioè quelli fino a 20 kW. Adesso, visto che diventano non commerciali gli impianti fino a 200 kWp, anche gli impianti oltre i 20 kW possono avere la detrazione fiscale che prima non potevano avere, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro,” ha detto Sani.

Insomma, attraverso la novità della detrazione del 110%, l’allargamento del perimetro degli impianti non definibili come commerciali e l’estensione dell’accesso alla detrazione del 50% a realtà che prima ne erano escluse, il Decreto Rilancio potrebbe creare nuovi spazi di crescita per il fotovoltaico là dove ce n’è molto bisogno.

Ritiro dedicato a prezzi maggiori, non Scambio sul Posto

Un altro aspetto interessante da sottolineare sul FV nel decreto emendato è quello riguardante l’energia non autoconsumata e la sua remunerazione

Il Comma 7 prevede che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non autoconsumata in sito, nel caso di impianti monofamiliari, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, nel caso delle comunità energetiche.

Ciò vuol dire, secondo Sani, che per l’energia eventualmente prodotta in eccedenza e immessa in rete da questi impianti non verrà applicata la formula dello Scambio sul Posto, bensì la soluzione del Ritiro dedicato, sempre che venga confermato il testo emendato del Comma 7 approvato alla Camera.

È anche per questo, per inciso, che, in generale e nell’ambito di questa norma, è buona pratica dimensionare l’impianto rispetto ai consumi diurni, in modo da autoconsumare il più possibile l’energia prodotta, oppure prevedere dei sistemi di accumulo, incentivati da questo stesso decreto, sempre per evitare il più possibile l’immissione di energia in rete, che il Ritiro dedicato tende a valorizzare di meno, rispetto appunto all’autoconsumo o allo Scambio sul Posto.

Ma anche sul fronte della valorizzazione dell’energia immessa in rete potrebbero esserci delle novità, ha fatto notare Sani. Come sappiamo, per le comunità energetiche e i condomìni in autoconsumo collettivo ci dovrebbe infatti essere un diverso e maggiore riconoscimento economico dell’energia non autoconsumata, che il MiSE deve definire, come disposto dalla sperimentazione sull’autoconsumo collettivo (vedi anche qui) introdotta dal decreto Milleproroghe.

“Il divieto di cumulo incentivo e super ecobonus non vale in modo assoluto per le comunità energetiche e i condomìni in autoconsumo collettivo, per le quali il Ministero [dello Sviluppo Economico] stabilirà che in che misura si può fare,” ha detto Sani.

Vediamo ora gli altri tratti salienti del decreto per quanto riguarda il fotovoltaico (vedi testo allegato in fondo all’articolo).

Aspetti fondamentali

Prima di tutto, va ricordato che il fotovoltaico è considerato un intervento accessorio, che da solo non fa accedere alla detrazione del 110%. Per detrarne il 110% del prezzo, l’impianto fotovoltaico deve andare “a rimorchio” di uno dei tre interventi principali previsti dal decreto, che sono l’efficientamento delle superficie opache degli edifici, l’efficientamento della centrale termica e/o gli interventi antisismici, a condizione inoltre che il complesso di tali interventi permetta di migliorare l’efficienza dell’edificio di due classi energetiche.

La detrazione è quindi prevista per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici – le cosiddette “colonnine” in pratica.

Tali benefici si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività economiche, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Da notare che, per quanto riguarda le persone fisiche, le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.

Entrando nel dettaglio del comma 5, il superbonus varrà per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad una cifra massima di 48.000 euro e comunque non superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico trainanti (commi 1 e 4).

Da notare che in caso di interventi di trasformazione profonda di edifici esistenti, o per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa per il fotovoltaico cala a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

Il comma 6 riguarda invece i sistemi di accumulo elettrochimico e stabilisce che la detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di storage integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e con un limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.

Il comma 8 riconosce anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione nella misura del 110 cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

