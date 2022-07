Continuano ad arrivare dal mondo associativo e istituzionale nuove guide e documenti riepilogativi sul Superbonus 110%.

L’ultima pubblicazione è di Ance, che riprende la Circolare 23/E dello scorso 23 giugno 2022 in cui l’Agenzia delle entrate ha fornito un riepilogo degli orientamenti espressi in questi primi due anni di applicazione del Superbonus 110%, introducendo nuovi chiarimenti innovativi rispetto ad interpretazioni fornite in precedenza.

In particolare l’Associazione nazionale costruttori edili ha strutturato il documento come segue:

Soggetti che possono fruire del Superbonus;

Edifici interessati;

Tipologie di intervento;

Spese ammesse alla detrazione;

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni;

Adempimenti procedurali.

Chiaramente, il documento è aggiornato con le ultime novità normative introdotte alla disciplina originaria contenuta agli articoli 119- 21 del Decreto Legge n. 34/2020 (“Decreto Rilancio“), convertito in legge n. 77/2020, escludendo solo le recenti modifiche intervenute in tema di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito introdotte, da ultimo, dal decreto legge n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”), attualmente in corso di conversione, e che sono state oggetto di chiarimento con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

Potrebbe interessarti anche: