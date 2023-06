La proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione al 110% per le aree terremotate riguarda tutti gli interventi ammessi al Superbonus, compresi quelli negli edifici unifamiliari, senza tener conto dei nuovi requisiti, come la soglia del reddito e il requisito della prima casa.

A precisarlo è una la nota 13/E pubblicata lo scorso 13 giugno dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, la circolare al punto 1.3 “Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119” ricorda le modifiche apportate al comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio:

“Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”.