Il Sungrow Power Truck è di nuovo in viaggio.

Con cinque tappe in cinque diverse località, l’azienda Sungrow presenterà quest’anno il suo portafoglio di prodotti e le innovazioni nel campo degli inverter, dell’accumulo di energia e delle soluzioni di ricarica EV. Un’occasione per incontrare tutti gli interlocutori e operatori del settore.

Sungrow Power Truck in tour nel nord Italia a maggio 2023

Durante il “Sungrow Power Tour 2023“, il Sungrow Power Truck attraverserà il nord Italia a partire dal 9 maggio fino a fine mese.

In varie città, gli installatori avranno l’opportunità di scoprire la gamma di prodotti Sungrow e di vederla in loco. I visitatori possono assistere da vicino e partecipare attivamente al tour all’interno del truck. Il programma è completato da un pranzo/apericena durante il quale scambiare delle chiacchiere e sorseggiare la birra Sungrow.

Il Sungrow Power Truck sarà accompagnato dai partner tra cui Sonepar, Coenergia e Comet.

Presentazione dei prodotti e delle innovazioni Sungrow

Durante il “Sungrow Power Tour 2023”, l’azienda presenterà inverter trifase e monofase. Anche le wallbox per i veicoli elettrici fanno ora parte del portafoglio prodotti.

Sungrow presenterà soluzioni per edifici residenziali e commerciali e fornirà informazioni sui nuovi prodotti. Il roadshow offre inoltre ai partecipanti l’opportunità di incontrare i partner Sungrow.

Il Sungrow Power Truck farà tappa, dal 9 al 29 maggio, a Milano, Fiume Veneto, Mantova, Verona e Bologna.

Iscrizione gratuita al Sungrow Power Tour 2023

La partecipazione è gratuita ma il numero dei partecipanti è limitato.

Tappe del Sungrow Power Truck, programma completo e modulo di registrazione: Sungrow Power Tour 2023

Chi è Sungrow?

Sungrow Power Supply Co., Ltd. è il marchio di inverter con oltre 340 GW installati in tutto il mondo a dicembre 2022.

Fondata nel 1997 dal professore universitario Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e nello sviluppo di inverter solari con il più grande team di ricerca e sviluppo del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia per applicazioni utility-scale, commerciali e industriali e residenziali, oltre a soluzioni di impianti fotovoltaici galleggianti riconosciute a livello internazionale, soluzioni di guida per NEV, soluzioni di ricarica per EV e sistemi di produzione di idrogeno rinnovabile.

Con una solida esperienza di 26 anni nel settore fotovoltaico, i prodotti Sungrow alimentano oltre 150 Paesi in tutto il mondo.

L’azienda ha investito nel proprio centro di collaudo interno approvato da SGS, CSA e TÜV Rheinland.

Possiede la più grande fabbrica di inverter al mondo, con una capacità produttiva annuale globale di 305 GW, di cui 25 GW al di fuori della Cina.

