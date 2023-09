Sungrow, fornitore di inverter e sistemi di accumulo di energia, ha presentato il 1°settembre 2023 la versione aggiornata dell’app iSolarCloud.

Il sistema di gestione e monitoraggio intelligente sviluppato da Sungrow consente una gestione completa del ciclo di vita degli impianti fotovoltaici e degli accumuli di energia, compresa raccolta dati, monitoraggio dell’impianto e funzionamento e manutenzione (O&M).

La nuova versione ha funzionalità migliorate e un design visivamente accattivante, garantendo un’esperienza d’uso senza precedenti, caratterizzata da una gestione intelligente, una protezione completa e l’aggregazione delle informazioni in un’unica schermata.

Da ottobre l’azienda sarà online con la nuova versione del sito, desktop e mobile, che ospiterà delle posizioni display in più: per chi fosse interessato potrà contattare Sungrow per ottenere anche un’offerta più ampia.

Esperienza migliorata con la gestione intelligente

Il nuovo iSolarCloud facilita l’O&M tempestivo della centrale con una maggiore efficienza. È in grado di diagnosticare in anticipo le anomalie e di inviare avvisi di guasto tramite notifiche via App o e-mail.

Supporta la diagnosi intelligente della curva IV per i moduli difettosi e produce automaticamente un rapporto di analisi dei guasti con una precisione superiore al 90%. All’App è stata aggiunta una funzione di aggiornamento remoto, che consente di aggiornare le apparecchiature a distanza senza la necessità di personale O&M in loco.

La nuova versione dell’App è più focalizzata sulle esigenze dell’utente. È stata aggiunta un’interfaccia separata per la ricarica dei veicoli elettrici, per soddisfare la domanda dei proprietari di veicoli elettrici tra i clienti.

C’è anche una nuova funzione per l’impostazione di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 , in linea con l’atteggiamento degli utenti verso una vita più ecologica.

Maggiore sicurezza con una protezione completa

Il nuovo iSolarCloud è uno dei pochi prodotti del settore ad aver ricevuto la certificazione sia per lo standard internazionale di sicurezza delle informazioni industriali IEC62443 sia per il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Unione Europea.

Il prodotto garantisce una protezione completa delle informazioni su comunicazione, sistema, applicazione e dati, assicurando la sicurezza delle informazioni dell’utente sotto tutti gli aspetti.

Interfaccia e usabilità migliorate

Il nuovo iSolarCloud migliora gli elementi visivi come colore, carattere e icona, offrendo un’esperienza facile da usare con un’interfaccia visivamente piacevole.

Il diagramma del flusso energetico della centrale è stato aggiornato con un design 2.5D con un effetto di flusso dinamico che mostra direttamente la distribuzione dell’energia.

I grafici visivi sono stati adottati per semplificare la visualizzazione delle informazioni e facilitarne la comprensione. Inoltre, è stata aggiunta una funzione di sequenziamento personalizzabile per dare priorità alle informazioni chiave e visualizzare tutti i dati principali in un’unica schermata.

Ad oggi, iSolarCloud gestisce quattro server internazionali in tutto il mondo, che servono più di un milione di utenti in oltre 150 Paesi, con una capacità installata totale di 56 GW.

In futuro, Sungrow continuerà a promuovere lo sviluppo dei prodotti e l’innovazione tecnologica per favorire ulteriormente lo sviluppo di alta qualità del settore delle energie rinnovabili.

Potrebbe interessarti anche: