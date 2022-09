Gli eventi formativi di Suncity Academy a Milano e Roma, direttamente nelle sedi principali di Fimer e Huawei, e nelle manifestazioni fieristiche Zeromission e SAIE.

I mesi di settembre e ottobre 2022 di SunCity saranno scanditi da diversi appuntamenti e dalla partecipazione a due dei principali eventi nazionali dei settori delle energie rinnovabili e dell’edilizia. Nell’ottica di ampliamento e fidelizzazione della propria rete di installatori SunCity Partner, il Gruppo SunCity, Business Partner della Life CompanyA2A, è una fase di forte dinamismo orientato a consolidare la propria rete ed è impegnato in un intenso calendario di appuntamenti.

Appuntamenti che ripartono il 29 settembre a Vimercate (MI) presso l’headquarter di FIMER con un corso di formazione esclusivo con sessioni formative dedicate alle soluzioni di ricarica per i veicoli elettici e visita dello showroom insieme a Francesco Padovan, EVI Global Sales Manager e a Federica Cona, Field Application Engineer.

Per informazioni e iscrizioni: www.suncityitalia.com/evento/fimer-formazione-e-visita-showroom/

Il 6 ottobre l’Academy SunCity si sposta a Roma nel quartier generale Huawei con un doppio appuntamento in cui in un’unica giornata sarà possibile partecipare alla Huawei Academy e al FusionSolar Roadshow 2022: presentazione di prodotti e soluzioni Huawei per gli scenari residenziali e C&I , alla scoperta di inverter, sistemi di accumulo dell’energia, controller per moduli fotovoltaici, dispositivi di comunicazione e monitoraggio, tutti collegati alla piattaforma di gestione FusionSolar.

Sarà possibile acquisire e approfondire la conoscenza di prodotti, configurazioni, procedure di installazione, messa in servizio e risoluzione dei problemi e ottenere la certificazione di “Installatore Certificato Huawei” accanto all’opportunità di toccare con mano le soluzioni e le novità Huawei in ambito residenziale e commerciale, all’interno di un vero e proprio showroom itinerante assistiti dal team dei professionisti HUAWEI.

Per informazioni e iscrizioni: www.suncityitalia.com/evento/huawei-academy-e-fusionsolar-roadshow-2022/.

Successivamente l’Academy di SunCity si orienterà su due saloni in cui saranno protagoniste due filiere fondamentali per il Gruppo abruzzese che offre servizi per l’efficientamento energetico e soluzioni di risparmio energetico: a metà ottobre SunCity sarà a Roma alla fiera Zeroemission, la manifestazione fieristica Italiana interamente dedicata alle energie rinnovabili e alla sostenibilità ambientale, con un workshop dedicato: il 13 ottobre, alle ore 12,30, Gianluca Ragonesi, Direttore Commerciale Business Unit B2C , che supporta A2A nell’installazione di clima, caldaie, wallbox e fotovoltaico per il mercato residenziale, parlerà di come SunCity abbia semplificato le procedure di installazione grazie alla piattaforma tecnologica SunCity per l’efficienza energetica, costituita da app rivoluzionarie per semplificare la vendita e rendere efficace l’installazione degli impianti.

L’altra tappa del percorso del Gruppo in calendario ad ottobre vedrà per la prima volta SunCity presente in fiera con uno stand a SAIE, fiera di primaria importanza nel settore dell’edilizia e degli impianti, che si terrà a Bologna dal 19 al 22 ottobre.

SunCity sarà presente al Pad. 30, stand B02, per illustrare a tutti gli installatori i benefici di entrare a far parte di una tra le più grandi Reti di tecnici e professionisti dell’energia in Italia che oggi conta quasi 300 partner in tutta Italia: lo slogan “VAI OLTRE” rappresenta il vero e concreto salto migliorativo che ogni partner compie entrando nella Community e diventando SunCity Partner, grazie all’aumento del fatturato, del livello tecnico e dell’innovazione, dell’efficienza, della soddisfazione dei propri clienti e dei vantaggi, grazie alle tante convenzioni attive.

SunCity Partner è infatti un programma esclusivo con il quale SunCity fornisce ai suoi partner tutte le tecnologie, gli strumenti e le risorse finanziarie per competere nel campo dell’efficienza energetica. I tecnici e i professionisti che entrano a far parte del programma SunCity Partner sono protagonisti di una Community vera e propria fatta di vantaggi e scambio di professionalità e competenze con un’azienda vincente.

Una rete fatta di persone, di professionisti, di esperienza, innovazione tecnologica, formazione e di vantaggi esclusivi che permettono di potenziare il proprio business sviluppando nuove sinergie per emergere nel mercato dell’efficienza energetica.

